Brexit и долгосрочный бюджет – главные темы саммита ЕС

Новости мира: На встрече в Брюсселе главы государств и правительств Евросоюза будут обсуждать долгосрочный бюджет ЕС и Brexit.

Во время встречи на высшем уровне, которая начинается в Брюсселе 13 декабря, главы государств и правительств Евросоюза рассмотрят самые важные вопросы европейской политики, в частности, долгосрочный бюджет ЕС и соглашение о Brexit. Соответствующая информация содержится в предварительной повестке дня встречи.

"Европейский совет проведет первое основательное обсуждение следующего долгосрочного бюджета ЕС - Многолетних финансовых рамок (MFF) на 2021-2027 годы. Дискуссия состоится на основе оценок канцлера Австрии Курца и письменного доклада относительно достигнутого прогресса, который был подготовлен Австрийским председательством", - говорится в документе.

В вопросах Brexit европейские лидеры заслушают информацию премьер-министра Британии Терезы Мэй относительно процессов ратификации соглашения о выходе из Евросоюза и о позиции Палаты общин британского Парламента. Президент Европейского совета Дональд Туск созвал встречи лидеров ЕС после того, как Мэй отложила голосование относительно соглашения Brexit в парламенте Британии.

"Лидеры ЕС также проведут обсуждение мероприятий по подготовке к варианту, когда никакого соглашения не будет достигнуто", - говорится в предварительной повестке дня.

Как накануне саммита заявил официальный представитель Европейского совета, большинство лидеров стран ЕС уже выразили свое мнение относительно соглашения о Brexit, как о единственно возможном документе, и сейчас вопрос о возобновлении переговоров между ЕС и Британией вокруг этого соглашения не в повестке дня.

Соглашение о Brexit должно быть согласовано обеими сторонами – Евросоюзом и Британией, до 29 марта 2019 года, когда должен состояться выход Британии из ЕС.

Кроме указанных проблем, лидеры Евросоюза будут обсуждать вопросы общего рынка, миграции, климатических изменений, борьбы против расизма и ксенофобии. Отдельный блок вопросов касается совершенствования системы европейской безопасности и обороны, а также системного противодействия дезинформации.