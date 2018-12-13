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В Турции скоростной поезд сошел с рельсов, есть погибшие и много раненных
В Турции скоростной поезд сошел с рельсов, есть погибшие
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В Турции скоростной поезд сошел с рельсов, есть погибшие и много раненных

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В Турции скоростной поезд сошел с рельсов, есть погибшие и много раненных
08:42 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: 13 декабря в Турции произошла железнодорожная катастрофа: скоростной поезд с пассажирами, следовавший по маршруту Анкара - Конья, на огромной скорости сошел с рельсов.

В Анкаре 13 декабря утром скоростной поезд на железнодорожной станции Марсандиз врезался в переход, в результате аварии имеются погибшие и многочисленные раненые, сообщило турецкое информагентство "Анадолу". 

Авария произошла в 6:30 утра в районе Йени Махалле, на станции Маршандиз. Поезд следовал по маршруту Анкара — Конья. После столкновения два вагона поезда сошли с рельсов, к месту аварии стягиваются кареты скорой помощи, пожарные машины и спасатели. В результате катастрофы погибли не менее семи человек, 46 ранены. Их состояние и точное количество неизвестно, кареты скорой помощи развозят раненых в ближайшие больницы. 

По уточненной информации, перед столкновением поезд достиг скорости порядка 80-90 км/ч. Поезд сошел с рельсов, задев путепровод, после чего пешеходный мост обрушился на состав. Авария произошла примерно через четыре минуты после того, как поезд тронулся от станции Энимахалле в пригороде турецкой столицы.

Из-за аварии приостановлено железнодорожное сообщение в направлении Коньи (центрально-южная часть Турции, 260 км к югу от Анкары).

Часть перехода на станции рухнула на вагоны состава. На распространенных в сети видеороликах видно, что спасатели и рабочие пытаются помочь пассажирам выбраться из вагонов, которые оказались зажатыми рухнувшими металлическими обломками перехода.

По предварительной версии, причиной аварии стало обрушение пешеходного перехода. Об этом сообщает телеканал NTV. Губернатор Анкары Васип Шахин сообщил, что при сходе скоростного поезда с рельсов в Анкаре погибли 4 человека, еще 43 получили ранения. Министерство транспорта заявило о проведении расследования. Есть ли среди пострадавших граждане Украины - выясняют наши дипломаты.

Напомним, в ноябре неподалеку от Барселоны (Испания) из-за оползня пассажирский пригородный поезд сошел с рельсов. В результате аварии погиб один человек, еще 44 получили травмы различной степени тяжести.

Отметим, на дорогах Киевщины с ухудшением погодных условий произошло более 30 ДТП, один человек погиб.

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Турция, ДТП, Авария, Анкара, Поезда, Анкара - Конья.
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