Ухудшение погоды: в столице произошло более 30 ДТП

Новости Украины: В Киеве произошло более 30 ДТП, один человек погиб в связи с ухудшением погодных условий.

На дорогах Киевщины с ухудшением погодных условий произошло более 30 ДТП, один человек погиб. Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

"С ухудшением погодных условий на дорогах Киевщины произошло более 30 ДТП, один человек погиб, один травмирован", - говорится в сообщении.

В полиции призвали водителей не нарушать правил дорожного движения, соблюдать безопасную дистанцию на дорогах и без необходимости не выезжать из гаража.

Также в полиции призвали пешеходов в условиях недостаточной видимости не выходить внезапно на проезжую часть перед автомобилем, переходить дорогу только в установленных для этого местах.

"Кроме того, советуем иметь на одежде светоотражающие элементы – это уменьшит риск опасности на дороге", - уточняется в сообщении.