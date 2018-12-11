КГГА: въезд в столицу завтра возможно будет ограничен из-за снегопада

Новости Украины: Завтра, 12 декабря, въезд грузового транспорта в столицу может быть ограничен в связи с ожидаемым снегопадом.

Въезд грузового транспорта в Киев в среду, 12 декабря, с 7.00 может быть ограничен в связи с ожидаемым снегопадом и необходимостью работы спецтехники для оперативной уборки и вывоза снега.

Как сообщило управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской горгосадминистрации после заседания постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, решение об ограничении въезда будет приниматься с учетом интенсивности снегопада и состояния дорог. Ограничения на въезд будут действовать до улучшения погодных условий.

Согласно информации Украинского гидрометцентра, в Киеве 12 декабря ожидается сильный снег, прирост которого составит 13-18 см, метели, порывы ветра 15-18 м/с, на дорогах гололедица. Такие погодные условия могут привести к частичному нарушению движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах.