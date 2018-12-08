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КГГА готова к ухудшению погодных условий: Спецтехника на исходных позициях

КГГА готова к ухудшению погодных условий: Спецтехника на исходных позициях
19:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: КГГА

Новости Украины: Спецтехника готова оперативно приступить к работе в случае ухудшения погоды.

В связи с прогнозируемым Укргидрометцентром ухудшением погодных условий спецтехника КК "Киевавтодор" расположена на исходных позициях и готова оперативно приступить к работе.

Об этом сообщили в коммунальной корпорации.

Готовы к работе также бригады по ручной уборке. Вместе с малогабаритной спецтехникой (тракторами, минигрузчиками, машинами "Bucher") они будут обеспечивать обработку противогололедными материалами и уборку от снега тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, обслуживаемых дорожно-эксплуатационными предприятиями "Киевавтодора".

Специалисты "Киевавтодора" подчеркивают, что сейчас главная задача – не допустить гололеда на дорогах и улицах города, ведь погодные условия – мокрый снег и температура воздуха около 0°С–1°С – быстро превращают влажный асфальт в каток. Уже проведена обработка противогололедными материалами наиболее уязвимых к образованию гололеда участков улично-дорожной сети, мостов, путепроводов, спусков и подъемов.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" обращается к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и не оставлять свои автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

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Погода, КГГА, Укргидрометцентр, Киевавтодор, Гололед.
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