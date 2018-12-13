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Депутаты Сейма Польши выразили доверие правительству Моравецкого

Депутаты Сейма Польши выразили доверие правительству Моравецкого
11:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Большинство депутатов Сейма Польши выразили вотум доверия правительству премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.

Правительство премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в среду получило вотум доверия в Сейме страны. За выражение вотума доверия к правительству РП во время последнего заседания нижней палаты польского парламента в этом году проголосовал 231 депутат, против был 181, а два воздержалась.

Моравецкий попросил депутатов таким образом подытожить третью годовщину деятельности правительства "Объединенной правицы" (партии "Право и Справедливость", "Солидарная Польша", "Согласие") и год своего пребывания на посту председателя Совета министров.

Прося о выражении вотума доверия Моравецкий таким образом опередил оппозицию, которая хотела инициировать на этом заседании вотум недоверия к польскому правительству.

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Во время выступления Моравецкий назвал положительные стороны деятельности Совета министров Польши на протяжении последних трех лет пребывания у власти, а также критиковал предыдущее правительство партий PO-PSL Гражданская платформа – Польская крестьянская партия за его неудачную политику.

Глава польского правительства сосредоточился на экономической политике, подчеркнул единство Польши с ЕС, а также пообещал, что в следующем году не будут повышаться цены на электроэнергию для рядовых поляков. Он также убеждал, что его правительство потребует очередных лет для осуществления всех запланированных реформ.

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Все по теме:

Правительство, Депутаты, Сейм Польши, Премьер-министр Польши, Матеуш Моравецкий, вотум доверия.
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