Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого стрелка в Страсбурге

Новости мира: Полиция Франции официально назвала имя подозреваемого, который устроил стрельбу на Рождественском рынке в Страсбурге, им оказался 29-летний Шериф Шеккат.

Полиция Франции официально назвала имя подозреваемого, которого разыскивают в связи со стрельбой в Страсбурге. Известно, что подозреваемого зовут Шериф Шеккат. Ему 29 лет. Сотрудники полиции призвали граждан,кто увидит подозреваемого, не подходить к нему, а вместо этого позвонить на "горячую линию".

На сегодняшний день, сотни полицейских, солдат и пограничников по обе стороны франко-германской границы проводят меры по поиску злоумышленника.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер рассказал в парламенте, что более 700 сотрудников сил безопасности разыскивают Шекатта.

Чиновник сообщил, что подозреваемый был ранен во время перестрелки с солдатами, патрулировавшими Рождественский рынок в Страсбурге во время нападения.

Полиция Германии также проводит поиски вблизи границы после того, как заместитель министра внутренних дел Франции Лоран Нуньес признал, что подозреваемый уже мог покинуть территорию Франции.

Как сообщалось ранее, 11 декабря на Рождественской ярмарке в Страсбурге произошло нападение на людей. В результате теракта погибли три человека, 8 человек получили серьезные ранения и еще 5 – легкие ранения. Прокуратура подтвердила террористическую подоплеку нападения и заявила, что нападавший кричал "Аллах акбар".