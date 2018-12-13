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В Будапеште люди протестовали против изменений в трудовом кодексе

В Будапеште люди протестовали против изменений в трудовом кодексе
13:55 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Будапеште вечером 12 декабря сотни людей пришли к зданию парламента страны, чтобы выразить протест против изменений в трудовой кодекс.

В столице Венгрии Будапеште в среду вечером сотни людей собрались перед парламентом, чтобы выразить протест против утвержденных депутатами изменений в трудовом кодексе. Об этом сообщает Daily News Hungary.

"Сторонники оппозиционных партий собрались перед парламентом в среду, чтобы протестовать против изменений в трудовом кодексе, принятых днем раньше ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, протестующие, многие из которых скандировали "Правительство - в отставку!", прошли от здания парламента к мосту Маргарет, а затем направились в штаб-квартиру правящей партии "Фидес".

Двое демонстрантов забрались на балкон, а другие попытались проникнуть в здание. Демонстрация у "Фидес" закончилась в 19:00, но участники вернулись к парламентк. До 21:00 толпа заполнила площадь перед зданием.

Полиция Будапешта заявила, что демонстранты провоцировали сотрудников, бросая в них яйца, банки с пивом и шумовые гранаты. Двое офицеров получили ранения. Чтобы остановить агрессивную толпу, полиция применила слезоточивый газ.

Как сообщалось, парламент Венгрии проголосовал за продление срока, в течение которого работодатели могут учитывать сверхурочную работу с целью расчета заработной платы и выходных, с 12 месяцев до 3 лет, а также поднял максимальный лимит для ежегодной сверхурочной работы с 250 до 400 часов.

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Изменения, Трудовой кодекс, Парламент Венгрии, Протест в Будапеште.
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