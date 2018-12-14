В Швеции проголосовали против второго срока действующего премьера

Новости мира: В Швеции проголосовали против второго срока полномочий Стефана Левена.

Парламент Швеции проголосовал против второго срока полномочий действующего премьер-министра страны Стефана Левена. Об этом сообщает Reuters.

"Парламент проголосовал 200 к 116 против предоставления нового срока Левену, в настоящее время исполняющему обязанности премьер-министра", - говорится в сообщении.

На обязательном голосовании в сентябре парламент уже голосовал против второго срока Левена, однако отклонил и кандидатуру правоцентристского лидера Ульфа Кристерссона, снова оставив правительство в неопределенном состоянии.

Как сообщалось, Швеция оказалась в политическом тупике после победы на выборах 9 сентября правых "Шведских демократов". Рост влияния этой партии помешало традиционному блоку в парламенте страны большинства голосов.

У партий есть максимум четыре попытки для формирования правительства, а в случае неудачи в стране необходимо провести новые выборы в течение трех месяцев.