Новости мира: Парламент Косово поддержал решение о создании собственной армии, размер Сил безопасности будет удвоен и составит 5000 человек.

Парламент Косово проголосовал за создание собственной армии. Об этом заявил спикер парламента Кадре Веселые, сообщает AFP .

"Парламент Косово принял закон о Силах безопасности Косово! Поздравляем!", - заявил он.

Согласно принятым законам, размер Сил безопасности Косово (KSF) будет удвоен, превратив их в профессиональную армию численностью 5000 человек.

Парламент еще должен одобрить один заключительный закон, в котором изложена новая организационная структура KSF.

Как известно, Косово является частично признанным государством на Балканах, которое 17 февраля 2008 провозгласило свою независимость в одностороннем порядке. Сербия не признает отделение Косово и до сих пор считает его своей территорией. Украина также не признает независимости Косово.

После войны в Косово в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН были созданы коллективные международные силы безопасности KFOR, которые вступили в Косово 12 июля 1999 года и до сих пор находятся там.

13 сентября 2018 года правительство Косово приняло решение о формировании собственной армии, поддержав три законопроекта о Силах безопасности страны. 5 декабря премьер-министр Сербии предостерегла Косово от формирования собственной армии, отметив, что может привести к военной интервенции со стороны Сербии.