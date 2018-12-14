Армия Косово: ЕС присоединился к позиции НАТО

ЕС присоединился к НАТО в своей оценке решения парламента Косова о создании армии.
Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, распространенном Европейской внешнеполитической службой.
"Ассамблея Косова приняла сегодня законы о Силах безопасности Косова. Как и НАТО, Европейский Союз разделяет мнение о том, что мандат Сил безопасности Косова следует менять только с помощью всеобъемлющего и постепенного процесса в соответствии с Конституцией Косова", - говорится в заявлении.
В ЕС выразили надежду, что Приштина будет выполнять свои обязательства в рамках заключенного в 2013 году соглашения о нормализации отношений с Сербией.
Как сообщалось, 14 декабря парламент Косова проголосовал за создание национальной армии.
Североатлантический альянс раскритиковал решение парламента Косова о создании национальной армии, несмотря на предостережения со стороны НАТО.