Армия Косово: ЕС присоединился к позиции НАТО

Новости мира: ЕС не поддерживает решения Косова о создании армии.

ЕС присоединился к НАТО в своей оценке решения парламента Косова о создании армии.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, распространенном Европейской внешнеполитической службой.

"Ассамблея Косова приняла сегодня законы о Силах безопасности Косова. Как и НАТО, Европейский Союз разделяет мнение о том, что мандат Сил безопасности Косова следует менять только с помощью всеобъемлющего и постепенного процесса в соответствии с Конституцией Косова", - говорится в заявлении.

В ЕС выразили надежду, что Приштина будет выполнять свои обязательства в рамках заключенного в 2013 году соглашения о нормализации отношений с Сербией.

Как сообщалось, 14 декабря парламент Косова проголосовал за создание национальной армии.

Североатлантический альянс раскритиковал решение парламента Косова о создании национальной армии, несмотря на предостережения со стороны НАТО.