Мэй повздорила с Юнкером на саммите ЕС

Новости мира: Мэй накинулась на Юнкера во время саммита ЕС.

Премьер Британии Тереза Мэй вступила в перепалку с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером во время саммита ЕС.

Разговор на повышенных тонах двух политиков попал на камеры, которые снимали лидеров ЕС перед началом утреннего заседания в пятницу.

Как сообщает Evening Standard, Мэй выглядела раздраженной, когда подошла к Юнкеру и пыталась что-то ему объяснить.

Несмотря на то, что на видео не слышно, о чем говорили Мэй и Юнкер, на нем видно как президент Еврокомиссии безрезультатно пытается успокоить премьера, делая характерный жест рукой.

По данным издания, британскую делегацию возмутили комментарии Юнкера, которые он сделал накануне, назвав предложения Мэй по Brexit туманными и неясными. Как сообщают СМИ, на видео попал момент, когда Мэй в наступательной позе отрицала эту "невнятность".

Под конец видео видно, как к Мэй и Юнкеру подошел премьер Нидерландов Марк Рютте и тем самым помешал продолжению ссоры.

Позже, в кулуарах саммита ЕС, Мэй рассказала о случившемся.

"У меня было жесткое общение с Жаном-Клодом Юнкером, и это такое общение, которое может быть только между людьми, имеющими хорошую историю отношений и немало работавшими вместе", - прокомментировала Мэй этот спор.

По ее словам, конфликт с президентом Еврокомиссии в конце концов был решен. "Он объяснил мне, что употребил именно эту фразу, чтобы охарактеризовать общий уровень дебатов (по Brexit)", - заявила она.

Напомним, в Брюсселе главы государств и правительств Евросоюза обсуждают долгосрочный бюджет ЕС и Brexit.