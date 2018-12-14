Скачать
Пятница, 14.12.2018
Филарет рассказал, зачем Украине томос об автокефалии
Филарет рассказал, зачем Украине томос об автокефалии
В Украине открыли первое уголовное дело за &quot;прорыв&quot; границы
В Украине открыли первое уголовное дело за "прорыв" границы
Биатлон. Результаты мужского спринта в Хохфильцене 14.12.2018
Биатлон. Результаты мужского спринта в Хохфильцене 14.12.2018
День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздника
День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздника

Ряду стран ЕС позволили запрещать новейшие дизельные автомобили

Ряду стран ЕС позволили запрещать новейшие дизельные автомобили
16:45 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Европейский суд удовлетворил совместный иск Парижа, Брюсселя и Мадрида, разрешив им оспаривать расширенные Еврокомиссией предельные нормы выбросов оксидов азота

Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге подтвердил правомочность запрета движения дизельных автомобилей новейшего поколения в населенных пунктах Европы, частично отменил распоряжение Европейской комиссии от 2016 года, которое регулирует нормы выхлопов продуктов сгорания дизельных автомобилей с двигателями класса Евро-6. Об этом сообщает DW.

В четверг суд удовлетворил совместный иск Парижа, Брюсселя и Мадрида, разрешив им оспаривать расширенные Еврокомиссией предельные нормы выбросов оксидов азота.

Речь идет о введении в ЕС новой системы тестирования уровня выхлопных газов RDE (Real Driving Emissions), в которой выхлопы измеряются не в лаборатории, как ранее, а в условиях уличного движения. Еврокомиссия повысила максимальные нормы выбросов оксидов азота с 80 мг/км до 168 мг/км на время переходного периода и до 120 мг/км - после него, сославшись на неточности при измерении выхлопов. Суд признал это решение недействительным.

Экологическая организация Deutsche Umwelthilfe приветствовала решение европейского суда. После этого решения более благоприятные шансы будут иметь и иски потребителей против автомобильных концернов, указал глава организации Юрген Решон. По его мнению, не позднее 2020 года в городах с особенно высоким уровнем загазованности появятся запреты на движение дизельных автомобилей нового поколения.

Новые протесты "желтых жилетов": на улицу выйдут 8 тысяч полицейских

В Германии после удовлетворения судебных исков Deutsche Umwelthilfe был запрещен въезд на определенные улицы для дизельных и бензиновых автомобилей старых моделей в Штутгарте, Гамбурге, Берлине, Кельне, Бонне, Франкфурте-на-Майне и некоторых других городах. Речь идет о дизельных машинах с экологическим стандартом Евро-4 и Евро-5.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Париж, Европейский Суд, Еврокомиссия, Брюссель, Мадрид, Страны ЕС, Нормы выбросов оксидов азота.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Больницы стали получать фейковые распоряжения о военном положении
02 Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 Приметы и суеверия на Новый год 2019: что можно, а что нельзя делать
04 На выходные погода резко изменится: синоптики обещают морозы и штормовой ветер
05 За долги по коммуналке украинцев начнут штрафовать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На выходные погода резко изменится: синоптики обещают морозы и штормовой ветер
На выходные погода резко изменится: ударят морозы
Нацбанк выпустит памятную &quot;новогоднюю&quot; монету
Нацбанк выпустит памятную "новогоднюю" монету
Взрыв бытогового газа в Фастове: подробности
Взрыв бытогового газа в Фастове: подробности
Ответ астролога: что провоцирует застой в жизни каждого знака зодиака
Ответ астролога: что провоцирует застой в жизни каждого знака зодиака
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь