Борьба с дезинформацией: Юнкер назвал Орбана "фейкотворцем"

Новости мира: Юнкер обвинил венгерского премьера Орбана в создании фейковых новостей о ЕС.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер рассказал о проблеме неправдивых новостей, которые исходят из самого ЕС, и привел в качестве примера заявления Виктора Орбана.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам Европейского совета, сообщает из Брюсселя "Европейская правда".

Юнкер отметил, что часть заведомо ложных новостей создается внутри Евросоюза.

"Фейковые новости можно найти не только в тех лагерях, где обычно создают фейки. И я прямо сказал на саммите, что некоторые премьеры, которые сидят среди нас, сами создают фейки", - заявил он.

Президент ЕК привел два примера заявлений, которые он характеризует как "фейки", и оба касались заявлений премьера Венгрии Виктора Орбана: "Когда Орбан говорит, что я ответственен и виновен в Brexit – это фейк-ньюз. Когда он говорит, что мигранты ответственны за Brexit - это фейк-ньюз".

"Поэтому не надо возлагать всю ответственность на других, стоит сначала посмотреть в своем кругу, кто из нас является фейкотворцем", - подчеркнул Юнкер.

Напомним, лидеры ЕС призвали к реализации Совместного плана действий по дезинформации для усиления борьбы с дезинформацией перед предстоящими выборами в Европарламент.

Орбан обвиняет Брюссель в попустительстве нелегальной иммиграции, а себя называет защитником христианства в Европе. Юнкер и Орбан неоднократно вступали в острые дискуссии.