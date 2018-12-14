Болгария призвала РФ освободить украинских захваченных моряков

Новости мира: Премьер Болгарии надеется на то, что РФ освободят украинских моряков.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов надеется, что власти РФ освободят захваченных украинских моряков. Об этом он заявил по итогам заседания Европейского совета, которое состоялось в Брюсселе.

"Россия должна немедленно освободить украинских моряков, задержанных после конфликта в Керченском проливе. Надеюсь, что власти РФ будут руководствоваться здравым смыслом и отпустят моряков", - сказал Борисов.

По его словам, это способствовало бы улучшению политического климата в акватории Черного моря и выполнению Минских договоренностей, а также прекращению конфликта на востоке Украины.

Как сообщалось, лидеры 28 государств ЕС продлили еще на полгода экономические санкции против России.