Усиление НАТО: Нидерланды планируют увеличить расходы на оборону

Правительство Нидерландов в следующем году планирует увеличить расходы на оборону, в том числе по настоянию НАТО.
Об этом сообщает NOS.
Сколько точно денег выделят на оборону, будет известно весной. Сейчас известно, что правительство планирует увеличить количество истребителей и танков.
Правительство определило пять приоритетов, в которые хочет инвестировать: 15 дополнительных истребителей F-35 к уже согласованным 37 самолетам, усиление военной мощи на суше и на море, увеличение кибернетической и информационной безопасности.
Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд заявила, что правительство намерено выполнить условия соглашения, принятого во время июльского саммита НАТО.
Она подчеркивает, что так называемая "среда безопасности" стала более нестабильной и существует больше угроз.
Страны НАТО договорились в течение десяти лет довести расходы на оборонные нужды до 2% от объема ВВП. Расходы Нидерландов без дополнительных шагов до 2024 года составят 1,21% ВВП.
Напомним, Украина и НАТО подписали в Брюсселе имплементационное соглашение по проекту Трастового фонда НАТО по обезвреживанию взрывоопасных предметов и противодействию самодельным взрывным устройствам.