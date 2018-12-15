Усиление НАТО: Нидерланды планируют увеличить расходы на оборону

Новости мира: Нидерланды увеличат расходы на оборону, планируют купить новые танки и самолеты.

Правительство Нидерландов в следующем году планирует увеличить расходы на оборону, в том числе по настоянию НАТО.

Об этом сообщает NOS.

Сколько точно денег выделят на оборону, будет известно весной. Сейчас известно, что правительство планирует увеличить количество истребителей и танков.

Правительство определило пять приоритетов, в которые хочет инвестировать: 15 дополнительных истребителей F-35 к уже согласованным 37 самолетам, усиление военной мощи на суше и на море, увеличение кибернетической и информационной безопасности.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд заявила, что правительство намерено выполнить условия соглашения, принятого во время июльского саммита НАТО.

Она подчеркивает, что так называемая "среда безопасности" стала более нестабильной и существует больше угроз.

Страны НАТО договорились в течение десяти лет довести расходы на оборонные нужды до 2% от объема ВВП. Расходы Нидерландов без дополнительных шагов до 2024 года составят 1,21% ВВП.

Напомним, Украина и НАТО подписали в Брюсселе имплементационное соглашение по проекту Трастового фонда НАТО по обезвреживанию взрывоопасных предметов и противодействию самодельным взрывным устройствам.