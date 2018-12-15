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"Желтые жилеты" продолжают протесты в Париже: 85 участников акции задержаны

&quot;Желтые жилеты&quot; продолжают протесты в Париже: 85 участников акции задержаны
16:59 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: На протестах во Франции насчитали 20 тысяч демонстрантов, уже есть 85 задержанных.

Полиция Франции в субботу задержала уже 85 участников антиправительственных протестов, которые проходят сегодня по всей стране.

Об этом сообщает Le Figaro.

По данным правоохранителей, 46 человек до сих пор находятся под стражей. На прошлой неделе полиция за день задержала более 500 человек.

Полиция сообщает, что в акциях протеста по всей стране принимают участие 20 000 человек, в Париже собрались несколько тысяч митингующих. "Желтые жилеты" блокируют дороги в 199 пунктах.

В Париже протестующие собрались на Елисейских полях и у здания оперы. Сообщается о нескольких столкновениях и применения полицией слезоточивого газа.

 

Напомним, 8 декабря по всей Франции протестовали 125 тыс. человек, 118 получили ранения, 1220 участников массовых акций арестовали.

Президент Франции Эммануэль Макрон после этого в телеобращении к нации призвал прекратить беспорядки в стране, объявив ряд мер по улучшению социально-экономического положения.

Сегодня массовые протесты возобновились

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Париж, Франция, Протесты, Желтые жилеты.
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