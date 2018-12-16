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В Молдове увеличили пенсии ликвидаторам аварии на ЧАЭС

В Молдове увеличили пенсии ликвидаторам аварии на ЧАЭС
08:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о внесении поправок в законодательство о социальной защите граждан, которые пострадали от ЧАЭС.

Указ президента Республики Молдова о внесении поправок в законодательство о социальной защите граждан, которые пострадали от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, был опубликован в Официальном мониторе.

Согласно новому законодательству, с 2019 года участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС увеличили ежемесячные денежные пособия по инвалидности. Таким образом, инвалиды первой группы будут получать на 20 евро больше, второй группы - на 15 евро, а третьей группы - на 10 евро.

Кроме этого, члены семей умерших вследствие заболеваний, связанных с аварией на ЧАЭС, также будут получать ежемесячно на 10 евро больше. Увеличение пособия по инвалидности будет осуществляться за счет государственного бюджета Молдовы.

Как сообщалось ранее, камеры, которые автоматически фиксируют движение, снимают прекрасные фото животных в Чернобыльской зоне. Как можно видеть, некоторые фотографии сделаны одной фотоловушкой в одном месте. Отметим, в Чернобыльской зоне отчуждения установили скрытые камеры-фотоловушки, чтобы фотографировать все движущиеся объекты, которые появлялись перед ними.

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Молдова, ЧАЭС, Катастрофа, Пострадавшие, Социальная защита граждан.
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