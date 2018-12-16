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По данным МВД количество участников акции "желтых жилетов" во Франции сократилось

По данным МВД количество участников акции &quot;желтых жилетов&quot; во Франции сократилось
08:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: По данным Министерства внутренних дел Франции в субботу, 15 декабря, около 66 тысяч человек приняли участие в акциях протеста "желтых жилетов".

Около 66 тыс. человек приняли участие в субботу в акциях протеста "желтых жилетов" во Франции, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные МВД.

Таким образом, число демонстрантов уменьшилось вдвое по сравнению с демонстрациями недельной давности: на них власти насчитали 126 тыс. участников. В частности, в Париже в эту субботу собралось 4 тыс. демонстрантов, тогда как неделю назад их было 10 тыс. Стражи порядка за 15 декабря задержали 168 человек - значительно меньше, чем неделю назад.

Как отмечают СМИ, уменьшалось и количество стычек демонстрантов с полицией. Так, в Париже на этот раз обошлось без масштабных столкновений.

Наблюдатели отмечают, что такое снижение активности "желтых жилетов" во многом связано с мерами по помощи нуждающимся французам, о которых ранее на этой неделе объявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Кроме того, многие "желтые жилеты" на этот раз не стали поводить акции протеста, так как их внимание переключилось на недавний теракт в Страсбурге, где мужчина открыл огонь по толпе, а спустя примерно двое суток был застрелен полицией.

"Желтые жилеты" продолжают протесты в Париже: 85 участников акции задержаны

Изначально "желтые жилеты" протестовали против планов по повышению цен на бензин, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом - особенно - недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.

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МВД Франции, Протесты во Франции, Желтые жилеты, Количество протестующих.
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