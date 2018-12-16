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Масштабные пожары в Греции: количество жертв увеличилось до сотни

Масштабные пожары в Греции: количество жертв увеличилось до сотни
12:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Греции скончался 73-летний мужчина, которого госпитализировали с сильными ожогами, которые он получил во время масштабных лесных пожаров.

Количество погибших в результате июльских пожаров в Греции возросло до 100 человек после того, как в больнице скончался от ожогов еще один пострадавший. Об этом сообщает Associated Press.

"Греческие власти сообщили, что 73-летний мужчина, госпитализированный в июле с сильными ожогами, скончался, и таким образом количество жертв пожара возле Афин возросло до 100 человек", - говорится в сообщении.

Министр гражданской обороны Греции подал в отставку после лесных пожаров на прошлой неделе возле Афин. В заявлении правительства говорится, что отставка Никоса Тоскаса была принята премьер-министром Алексисом Ципрасом.

Как сообщалось, пожар вспыхнул 23 июля в курортном греческом городе Мати. Его уже назвали самым смертоносным в Европе с 1900 года. При этом 2 тысячи домов были повреждены в результате пожара, а четверть из них подлежат сносу. Этот лесной пожар в Греции стал самым смертоносным в Европе с 1990 года.

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Рост, Ожоги, Разрушения, Количество жертв, Лесной пожар в Греции.
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