В Нидерландах отменяют авиарейсы

Новости мира: Возмущенные пассажиры жалуются, что не получают достаточно информации.

Аэропорты Эйндховена, Роттердама и Схипхол из-за тумана отменили полеты. Об этом сообщает NOS.

"Из-за густого тумана полеты в аэропорту Эйндховена прекращаются. Почти все рейсы были отменены с полудня. В целом, по словам представителя пресс-службы, около 40-50 рейсов. Заложниками ситуации стали от 6500 до 8000 пассажиров", - говорится в сообщении.

Один из крупнейших аэропортов Евросоюза амстердамский "Схипхол" тоже весь день боролся с туманом. Там было отменено около 100 рейсов.

Работает в ограниченном режиме также аэропорт Роттердама. Кто-то едет домой, кто-то остается, надеясь, что полет все-таки состоится.

Как сообщалось ранее, Вследствие сильного тумана в аэропортах Хитроу и Лондон Сити уже отменили более 100 авиарейсов.