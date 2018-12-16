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В Нидерландах отменяют авиарейсы

В Нидерландах отменяют авиарейсы
21:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Возмущенные пассажиры жалуются, что не получают достаточно информации.

Аэропорты Эйндховена, Роттердама и Схипхол из-за тумана отменили полеты. Об этом сообщает NOS.

"Из-за густого тумана полеты в аэропорту Эйндховена прекращаются. Почти все рейсы были отменены с полудня. В целом, по словам представителя пресс-службы, около 40-50 рейсов. Заложниками ситуации стали от 6500 до 8000 пассажиров", - говорится в сообщении.

Один из крупнейших аэропортов Евросоюза амстердамский "Схипхол" тоже весь день боролся с туманом. Там было отменено около 100 рейсов. 

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Работает в ограниченном режиме также аэропорт Роттердама. Кто-то едет домой, кто-то остается, надеясь, что полет все-таки состоится.

Как сообщалось ранее, Вследствие сильного тумана в аэропортах Хитроу и Лондон Сити уже отменили более 100 авиарейсов. 

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Европа, Нидерланды, Туман, Авиарейсы, Густой туман, Погода в Европе.
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