"Желтые жилеты" вышли на улицы в Мюнхене

Новости мира: В Мюнхене митинговали в поддержку "желтых жилетов".

Около двух сотен человек вышли на улицы Мюнхена в знак поддержки французских "желтых жилетов".

Об этом сообщает в воскресенье Foсus.

"В знак солидарности с «желтыми жилетами» во Франции около сотни человек вышли на улицы в Мюнхене, по данным полиции", - говорится в сообщении.

Сами участники говорят о минимум двух сотнях человек со всей Баварии. Они также надели желтые жилеты с надписями Vive La France ("Да здравствует Франция").

Несмотря на немногочисленность, это стало первым крупным митингом солидарности с французскими "желтыми жилетами" в Германии.

Больше митингов запланировано в других городах.

Мюнхенский альянс "Восстание" призвал к протесту против социальной политики.

Напомним, полицейские задержали 168 протестующих в ходе протестов против повышения цен на топливо в Париже