Протесты в Париже: число задержанных превысило 160 человек

Новости мира: Во Франции "желтые жилеты" в пятый раз вышли на улицы Парижа.

Полицейские задержали 168 протестующих в ходе протестов против повышения цен на топливо в Париже. Об этом сообщает BFMTV. В префектуре полиции города также сообщили, что 112 человек были помещены под стражу.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращение и обещал отменить повышение налогов для бедных, а также малообеспеченных пенсионеров.

При этом французы не остановились, недовольство не утихло, несмотря на то что правительство пошло на уступки и согласилось отменить повышение цен на топливо, заморозить цены на газ и электричество.

Манифестанты требовали также повышение зарплат и пенсий, снижение налогов. Отмечено, что протесты французов стали катастрофой для экономики страны.

Во Франции пятую субботу подряд на улицы городов вышли "желтые жилеты": протест против повышения цен на топливо вылился в массовые манифестации с требованием отставки президента Эммануэля Макрона.