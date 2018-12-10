Власти Франции проверяют информацию об организации Россией "желтых жилетов"

Новости мира: В правительстве Франции изучают причастность РФ к движению "желтые жилеты".

Власти Франции изучают сообщения о возможной причастности России к организации акций протеста "Желтых жилетов", но пока не пришли к каким бы то ни было выводам, пишет в воскресенье издание "Эко".

Оно отмечает, что данным вопросом занимается подчиняющаяся премьер-министру Эдуару Филиппу межведомственная структура - Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности. Расследование началось из-за поступивших сообщений о многочисленных фейковых аккаунтах в соцсетях, которые использовались для выражения поддержки демонстрантам.

Ранее британская газета "Таймс" со ссылкой на исследование компании New Knowledge сообщила о сотнях аккаунтов, в частности, в Twitter, через которые оказывалась поддержка "Желтым жилетам". В компании предположили, что эти аккаунты связаны с Россией. Похожую информацию распространила и организация Alliance for Securing Democracy, данные которой приводит агентство "Блумберг". Согласно утверждениям специалистов этой организации, очень активно в соцсетях поддерживали "Желтых жилетов" некоторые российские государственные СМИ.

Однако "Эко" отмечает, что пока власти Франции не пришли к выводам по этому делу. "Сейчас еще слишком рано, чтобы дать оценку утверждениям "Таймс", - пишет французская газета.

"Желтые жилеты" уже месяц протестуют во Франции против действий правительства страны. Первоначально демонстранты требовали лишь отмены решения о повышении налога на бензин, однако со временем перечень требований расширился.

Так 8 декабря по всей Франции протестовали 125 тысяч человек, 118 получили ранения, более 1700 участников массовых акций - арестовали. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен сделать "важные объявления" в начале следующей недели.