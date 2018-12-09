Скачать
Воскресенье, 09.12.2018
Протесты во Франции: Макрон обратится к народу
Протесты во Франции: Макрон обратится к народу
В США 140 тысяч человек остались без света
В США 140 тысяч человек остались без света
ФК Львов сотворил главную сенсацию 18-го тура УПЛ
ФК Львов сотворил главную сенсацию 18-го тура УПЛ
В королевской семье разгорелся еще один скандал из-за Меган Маркл
В королевской семье разгорелся еще один скандал из-за Меган Маркл

Протесты во Франции: Макрон обратится к народу

Протесты во Франции: Макрон обратится к народу
22:21 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Президент Франции Эммануэль Макрон в начале следующей недели обратится к народу в связи с массовыми антиправительственными протестами и столкновениями.

По данным источников в Елисейском дворце, утром 10 декабря Макрон встретится с представителями профсоюзов и работодателей, а также представителями местной власти, чтобы обсудить с ними ситуацию. Об этом сегодня сказал пресс-секретарь правительства Бенжамен Гриво, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters. Он не сказал, когда именно это произойдет.

По данным источников в Елисейском дворце, утром 10 декабря Макрон встретится с представителями профсоюзов и работодателей, а также представителями местных властей, чтобы обсудить с ними ситуацию.

"Президент хочет объединить все политические, территориальные, экономические и социальные силы в эти тяжелые времена для нации, чтобы услышать их голоса и предложения, чтобы мобилизовать их в действие", - сказал Гриво.

Между тем в Париже убирают улицы и ремонтируют здания, которые были повреждены во время протестов.

Накануне на улицы французской столицы вышли тысячи людей. Демонстранты били стёкла и фасады магазинов, поджигали баррикады, здания и автомобили. По соображениям безопасности Эйфелева башня и многие музеи до сих пор остаются закрытыми.

Францию ожидают негативные последствия протестов, которые произошли в предновогоднее время, заявил министр финансов страны Брюно Ле Мер. "Это катастрофа для торговли, это катастрофа для экономики... В конце года из-за протестов "желтых жилетов" мы должны ожидать замедления экономического роста", - заявил он. Сейчас магазины и рестораны снова начали открываться после протестов. Но многие предприятия и туристическая отрасль ожидают убытки из-за массовых беспорядков.

Более 50-ти человек пострадало в ходе протестов во Франции

В протестах 8 декабря по всей стране приняли участие около 136 тысяч человек. При этом были задержаны 1723 протестующие, около 1220 из них до сих пор остаются под стражей. Всего в протестах по всей стране пострадали около 120 протестующих и 20 правоохранителей.

Протесты в связи с повышением цен на топливо начались во Франции 17 ноября, когда на улицы страны вышли около 280 тысяч человек. Демонстранты, кроме проведения митингов, блокировали дороги, автозаправки, хранилища топлива и торговые центры. С тех пор акции не прекращались, достигая пика в выходные дни. 5 декабря под давлением протестующих французское правительство решило полностью отказаться от намерений повышения акцизов на топливо. Тем временем, активисты решили продолжать протесты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Президент Франции, Протесты во Франции, Эммануэль Макрон, Желтые жилеты, Акция желтых жилетов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
02 Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 Ломаченко - Педраса. Видео онлайн-трансляция боя
04 Новогоднее меню: что должно быть на праздничном столе 31 декабря
05 Ломаченко - Педраса: события боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Львовщине резервист подстрелил военного
На Львовщине резервист подстрелил военного
В Армении завершились выборы в парламент
В Армении завершились выборы в парламент
Прогноз погоды на 10 декабря: пройдет мокрый снег и дождь, на дорогах гололед
Погода 10 декабря в Украине
Родители Кейт и Пиппы Миддлтон продают дом, который покупали для дочерей
Родители Кейт и Пиппы Миддлтон продают дом, который покупали для дочерей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь