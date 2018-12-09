Протесты во Франции: Макрон обратится к народу

Новости мира: Президент Франции Эммануэль Макрон в начале следующей недели обратится к народу в связи с массовыми антиправительственными протестами и столкновениями.

По данным источников в Елисейском дворце, утром 10 декабря Макрон встретится с представителями профсоюзов и работодателей, а также представителями местной власти, чтобы обсудить с ними ситуацию. Об этом сегодня сказал пресс-секретарь правительства Бенжамен Гриво, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters. Он не сказал, когда именно это произойдет.

По данным источников в Елисейском дворце, утром 10 декабря Макрон встретится с представителями профсоюзов и работодателей, а также представителями местных властей, чтобы обсудить с ними ситуацию.

"Президент хочет объединить все политические, территориальные, экономические и социальные силы в эти тяжелые времена для нации, чтобы услышать их голоса и предложения, чтобы мобилизовать их в действие", - сказал Гриво.

Между тем в Париже убирают улицы и ремонтируют здания, которые были повреждены во время протестов.

Накануне на улицы французской столицы вышли тысячи людей. Демонстранты били стёкла и фасады магазинов, поджигали баррикады, здания и автомобили. По соображениям безопасности Эйфелева башня и многие музеи до сих пор остаются закрытыми.

Францию ожидают негативные последствия протестов, которые произошли в предновогоднее время, заявил министр финансов страны Брюно Ле Мер. "Это катастрофа для торговли, это катастрофа для экономики... В конце года из-за протестов "желтых жилетов" мы должны ожидать замедления экономического роста", - заявил он. Сейчас магазины и рестораны снова начали открываться после протестов. Но многие предприятия и туристическая отрасль ожидают убытки из-за массовых беспорядков.

В протестах 8 декабря по всей стране приняли участие около 136 тысяч человек. При этом были задержаны 1723 протестующие, около 1220 из них до сих пор остаются под стражей. Всего в протестах по всей стране пострадали около 120 протестующих и 20 правоохранителей.

Протесты в связи с повышением цен на топливо начались во Франции 17 ноября, когда на улицы страны вышли около 280 тысяч человек. Демонстранты, кроме проведения митингов, блокировали дороги, автозаправки, хранилища топлива и торговые центры. С тех пор акции не прекращались, достигая пика в выходные дни. 5 декабря под давлением протестующих французское правительство решило полностью отказаться от намерений повышения акцизов на топливо. Тем временем, активисты решили продолжать протесты.