Более 50-ти человек пострадало в ходе протестов во Франции

Новости мира: Число раненых в ходе столкновений во Франции выросло до 55 человек.

По предварительным данным, в Париже во время столкновений протестующих "желтых жилетов" с полицией ранены уже 55 человек. Об этом сообщает британское издание The Guardian, передает УНН.

"По данным полиции и местных властей, в субботних демонстрациях приняли участие около 31 000 человек, в том числе около 8000 в Париже и 2-3 тысячи в таких городах, как Марсель, Лион и Тулуза. По состоянию на 17:00 8 декабря ранены уже 55 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, демонстранты из движения "Желтые жилеты" устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Помимо снижения цен на топливо, они требуют уменьшения налогового бремени и повышение минимального размера оплаты труда.

К протестному движению присоединились также жители Нидерландов и Бельгии.