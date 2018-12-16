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Румынию засыпало снегом: Более 200 тысяч человек остались без света

Румынию засыпало снегом: Более 200 тысяч человек остались без света
23:48 Вс, 16 Декабрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Более 200 тысяч румын остались без света из-за снегопадов.

Обрушившиеся на Румынию обильные снегопады обесточили десятки населенных пунктов в уездах Тимиш, Арад, Бузэу, Горж, Сату Маре, Марамуреш и Бихор, а без электричества остаются более 200 тысяч граждан.

Такие данные обнародовали в Министерстве энергетики Румынии.

"Специально образованная при Министерстве энергетики комиссия координирует работу ремонтных бригад, работающих над устранением последствий снежной стихии. Наиболее сложной остается ситуация в уездах Тимиш, Арад, Бузэу, Горж, Сату Маре, Марамуреш и Бихор, где, по предварительным данным, без электричества остаются пока 216 тысяч человек", - говорится в сообщении.

По последним данным, для возобновления подачи электроэнергии в обесточенные хозяйства работают 270 бригад ремонтников.

Ранее румынское Агентство метеорологии объявило о "желтом" и "оранжевом" уровнях опасности снегопадов и порывистого ветра на территории почти половины румынских уездов.

Напомним, синоптики предупредили, что температура в Украине продолжит снижаться. 

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Все по теме:

Румыния, Погода, Снегопад, Министерство энергетики Румынии.
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