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В Украину идет похолодание: синоптики рассказали о погоде 17 декабря

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В Украину идет похолодание: синоптики рассказали о погоде 17 декабря
14:35 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В понедельник, 17 декабря, температура в Украине продолжит снижаться, в западных регионах пройдет снег, на остальной территории Украины - без осадков.

В ближайшие сутки, 17 декабря, погоду Украины будет определять более холодный воздух, в большинстве областей без существенных осадков, и только в западных областях будет выпадать снег, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

На дорогах гололедица. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных и южных областях ночью 3-8°, днем 0-5° мороза, на Закарпатье и на крайнем юге ночью 0-4° мороза, днем 1- 4° тепла; на остальной территории ночью 6-11° мороза, днем 3-8° мороза. 

В Киеве - без существенных осадков; на дорогах гололедица; температура ночью 7-9°, днем 5-7° мороза

Прогноз погоды в Украине 17 декабря:

  •  Ужгород – снег, ночью о...+2, днем +2...+4
  • Львов – снег, ночью -4...-6, днем -1...-3
  • Ивано-Франковск – снег, ночью -3...-5, днем -1...-3
  • Тернополь – снег, ночью -3...-5, днем -1...-3
  • Черновцы – снег, ночью -2...-4, днем 0...-2
  • Хмельницкий – снег, ночью -3...-5, днем -1...-3
  • Луцк – снег, ночью -4...-6, днем -1...-3
  • Ровно – снег, ночью -4...-6, днем -1...-3
  • Житомир – снег, ночью -5...-7, днем -4...-6
  • Винница – снег, ночью -5...-7, днем -3...-5
  • Одесса – солнечно, ночью -2...-4, днем -1...-3
  • Николаев – солнечно, ночью -4...-6, днем -1...-3
  • Херсон – солнечно, ночью -3...-5, днем 0...-2
  • Симферополь – солнечно, ночью 0...-2, днем +2...+4
  • Кропивницкий – солнечно, ночью -7...-9, днем -4...-6
  • Черкассы – солнечно, ночью -6...-8, днем -4...-6
  • Чернигов – солнечно, ночью -7...-9, днем -4...-6
  • Сумы – солнечно, ночью -9...-11, днем -6...-8
  • Полтава – солнечно, ночью -8...-10, днем -4...-6
  • Днепр – солнечно, ночью -7...-9, днем -3...-5
  • Запорожье – солнечно, ночью -4...-6, днем -1...-3
  • Донецк – солнечно, ночью -5...-7, днем -2...-4
  • Луганск – солнечно, ночью -6...-8, днем -3...-5
  • Харьков – солнечно, ночью -6...-8, днем -3...-5
  • Киев – солнечно, ночью -7...-9, днем -5...-7

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 декабря самая высокая температура днем была 8,7 тепла в 1937г., самая низкая ночью 25,1 мороза в 1997г.

На вторник, 18 декабря, в большинстве областей Украины синоптики прогнозируют без существенных осадков, и только в западных по-прежнему будет выпадать снег, но уже небольшой. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, на юге страны и в Приазовье местами порывы 15-18 м/с.

 Температура в западных и южных областях не изменится; на остальной территории понижение температуры ночью до 10-15° , температура днем не выше 5-10° мороза. В Киеве 18 декабря без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12° , днем 7-9° мороза.

Напомним, мощные снегопады в Украине наделали немалый вред. Так, по состоянию на утро четверга, 14 декабря, из-за снегопадов и сильного ветра в Украине без электроснабжения оказались 170 населенных пунктов в 6 областях. Ранее, 13 декабря, Киев засыпало снегом и в город запретили въезжать грузовикам. В случае еще большего ухудшения погоды, в столице могут закрыть местные школы и детские сады.

Американские синоптики спрогнозировали, что вторая половина декабря будет малоснежной, но морозной, так что, снега на Новый год не ожидается. Погодная ситуация на дорогах страны будет сложной, не исключены гололедицы и налипание мокрого снега

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Снег, Похолодание, Мороз, Прогноз погоды на 18 декабря, Погода в городах Украины, Прогноз погоды на 17 декабря.
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