Сильные снегопады в Украине: что происходит на дорогах

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 13 декабря, наблюдаются осадки в виде мокрого снега в Киевской, Львовской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской , Одесской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Николаевской областях и в Киеве , а в Волынской области - дождь с мокрым снегом .
Сегодня днем на большей части территории Украины небольшой, на Прикарпатье умеренный снег. Ветер северо-западной (в южной и восточной части - южный), 5-10 м / с. На дорогах гололедица. Температура от 4 мороза до 1 тепла, в Карпатах 5-10 мороза. На Киевщине небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный умеренный. Температура по области и в Киеве от 0 до 2 мороза.
В четверг, 13 декабря, продолжится осложнение погодных условий: в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатье и Закарпатье, ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах страны гололедица.
Прогноз погоды на 13 декабря, Фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на четверг, 13 декабря, в городах Украины:
С 6 часов 13 декабря запланирован ограничения въезда грузовых транспортных средств в город Киев. С 6:00 в местах прогнозируемого скопления грузового транспорта г. Киева запланировано установление 5 мобильных пунктов обогрева (Брест-Литовское шоссе, Бориспольское шоссе, Броварской проспект, Гостомильское и Одесское шоссе).
В г. Киеве организовано дежурство специальной техники ГСЧС (проспект А.Глушкова 2 человека личного состава, 1 единица техники, Наднипрянське шоссе - 2 человека личного состава, 1 единица техники, и ул. О. Телиги 2 человека личного состава 1 единица техники) для оказания помощи населению.
Информация о аварийных отключений теплоснабжения в ГСЧС не поступала. Осуществляется круглосуточное дежурство оперативного штаба ГСЧС.
В результате осложнения погодных условий в шести областях Украины обесточены 170 населенных пунктов, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
"13 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 170 населенных пунктов в шести областях, а именно: Черниговская - 85, Киевская - 40, Сумская - 30, Херсонская - 9, Кировоградская - 4 и Николаевская – 2", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг утром.
В пятницу, 14 декабря, в Украине - небольшой снег, лишь в восточной части, на Закарпатье, днем и на юге страны - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Прогноз погоды на 14 декабря, Фото: meteo.gov.ua
Температура воздуха ночью 1-6° мороза, днём от 3° мороза до 2° тепла, на юге 1-6° тепла. В Карпатах без осадков; температура ночью 6-11° мороза, днём 2-7° мороза. В Киеве - небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем 1-3° мороза.
По прогнозам синоптиков в Украине постепенно начнет холодать. С 17 декабря 2018 года в Украине ожидаются сильные морозы. Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань.
«Продлятся они лишь до 24 декабря, когда им на смену снова придет оттепель. За три дня до Нового года к нам снова вернутся морозы до минус 5, которые будут сопровождаться снегом. Такая снежная погода продержится до конца 2018 года и ожидается в новогоднюю ночь», — сообщил он. По словам синоптика, морозы местами будут доходить до 12 градусов.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
"Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 1 тыс. 742 чел. и 1 тыс. 169 ед. техники", – добавили в ГСЧС.
Напомним, в связи с ухудшением погодных условий в Киевской области за 12 декабря произошло свыше 30 ДТП, один человек погиб, один травмирован. В полиции призвали водителей не нарушать правил дорожного движения, соблюдать безопасную дистанцию на дорогах и без необходимости не выезжать из гаража, а пешеходов в условиях недостаточной видимости не выходить внезапно на проезжую часть перед автомобилем, переходить дорогу только в установленных для этого местах.