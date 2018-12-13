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Сильные снегопады в Украине: что происходит на дорогах

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Сильные снегопады в Украине: что происходит на дорогах
09:11 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: По прогнозам синоптиков сегодня, 13 декабря, на большей части территории Украины продолжит идти снег, на Прикарпатье он будет умеренным.

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 13 декабря, наблюдаются осадки в виде мокрого снега в Киевской, Львовской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской , Одесской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Николаевской областях и в Киеве , а в Волынской области - дождь с мокрым снегом .

Сегодня днем на большей части территории Украины небольшой, на Прикарпатье умеренный снег. Ветер северо-западной (в южной и восточной части - южный), 5-10 м / с. На дорогах гололедица. Температура от 4 мороза до 1 тепла, в Карпатах 5-10 мороза. На Киевщине небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный умеренный. Температура по области и в Киеве от 0 до 2 мороза.

В четверг, 13 декабря, продолжится осложнение погодных условий: в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатье и Закарпатье, ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах страны гололедица.

Прогноз погоды на 13 декабря, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на четверг, 13 декабря, в городах Украины:

  • Ужгород – снег, ночью -2...-4, днем -1 ... +1
  • Львов – снег, ночью -2...-4, днем 0 ... -2
  • Ивано-Франковск – дождь со снегом, ночью -3...-5, днем 0... -2
  • Тернополь –  снег, ночью -2...-4, днем 0 ... -2
  • Черновцы –  снег, ночью -2...-4, днем 0 ... -2
  • Хмельницкий – дождь со снегом, ночью -1...-3, днем 0... -1
  • Луцк – снег, ночью -2...-4, днем 0 ... -2
  • Ровно – снег, ночью -2...-4, днем 0 ... -2
  • Житомир –  снег, ночью и днем 0 ... -2
  • Винница – снег, ночью 0 ... -2, днем -1...+1
  • Одесса – снег, ночью -1...-3, днем 0 ... +2
  • Николаев – снег, ночью -1...-3, днем 0 ... +2
  • Херсон – ясно, ночью -1...-3, днем 0 ... +2
  • Симферополь – ясно, ночью -1... +1, днем +3...+5
  • Кропивницкий – снег, ночью 0...-2, днем -1 ... +1
  • Черкассы –  снег, ночью 0...-2, днем -1 ... +1
  • Чернигов – снег, ночью и днем 0 ... -2
  • Сумы –  снег, ночью 0...-2, днем -1 ... +1
  • Полтава –  снег, ночью 0...-2, днем -1 ... +1
  • Днепр –  снег, ночью 0...-2, днем -1 ... +1
  • Запорожье – ясно, ночью 0...-2, днем -1 ... +1
  • Донецк – пасмурно, ночью -1 ...+1, днем -1...+1
  • Луганск – пасмурно, ночью -1 ...+1, днем -1...+1
  • Харьков – снег, ночью -1 ...+1, днем -1...+
  • Киев – снег, ночью и днем 0 ... -2

 С 6 часов 13 декабря запланирован ограничения въезда грузовых транспортных средств в город Киев. С 6:00 в местах прогнозируемого скопления грузового транспорта г. Киева запланировано установление 5 мобильных пунктов обогрева (Брест-Литовское шоссе, Бориспольское шоссе, Броварской проспект, Гостомильское и Одесское шоссе).

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В г. Киеве организовано дежурство специальной техники ГСЧС (проспект А.Глушкова 2 человека личного состава, 1 единица техники, Наднипрянське шоссе - 2 человека личного состава, 1 единица техники, и ул. О. Телиги 2 человека личного состава 1 единица техники) для оказания помощи населению.

Информация о аварийных отключений теплоснабжения в ГСЧС не поступала. Осуществляется круглосуточное дежурство оперативного штаба ГСЧС.

В результате осложнения погодных условий в шести областях Украины обесточены 170 населенных пунктов, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"13 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 170 населенных пунктов в шести областях, а именно: Черниговская - 85, Киевская - 40, Сумская - 30, Херсонская - 9, Кировоградская - 4 и Николаевская – 2", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг утром.

В пятницу, 14 декабря, в Украине - небольшой снег, лишь в восточной части, на Закарпатье, днем и на юге страны - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Прогноз погоды на 14 декабря, Фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха ночью 1-6° мороза, днём от 3° мороза до 2° тепла, на юге 1-6° тепла. В Карпатах без осадков; температура ночью 6-11° мороза, днём 2-7° мороза. В Киеве - небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем 1-3° мороза.

По прогнозам синоптиков в Украине постепенно начнет холодать. С 17 декабря 2018 года в Украине ожидаются сильные морозы. Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань.

«Продлятся они лишь до 24 декабря, когда им на смену снова придет оттепель. За три дня до Нового года к нам снова вернутся морозы до минус 5, которые будут сопровождаться снегом. Такая снежная погода продержится до конца 2018 года и ожидается в новогоднюю ночь», — сообщил он. По словам синоптика, морозы местами будут доходить до 12 градусов.

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Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

"Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 1 тыс. 742 чел. и 1 тыс. 169 ед. техники", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий в Киевской области за 12 декабря произошло свыше 30 ДТП,  один человек погиб, один травмирован. В полиции призвали водителей не нарушать правил дорожного движения, соблюдать безопасную дистанцию на дорогах и без необходимости не выезжать из гаража, а пешеходов в условиях недостаточной видимости не выходить внезапно на проезжую часть перед автомобилем, переходить дорогу только в установленных для этого местах.

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Прогноз погоды в Украине, Ухудшение погодных условий в Украине, Снегопады в Украине, Ситуация на дорогах Украины, 13 декабря 2018 года.
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