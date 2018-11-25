Синоптики прогнозируют, что в Карпатах выпадет до 30 сантиметров снега

Новости Украины: По последним прогнозам синоптиков, 26-27 ноября в Карпатах под влиянием активного циклона выпадет до 30 сантиметров снега.

Под влиянием активного циклона в Карпатах в ближайшие дни ожидается сильный снегопад. Как сообщает Gismeteo, высота снежного покрова может составить 10-20 см, в высокогорье - 30 см. Так, 26-27 ноября на Карпаты обрушится сильный снегопад.

В ГСЧС рассказали, что в Украине в результате влияния активного циклона 26 ноября и в течение суток 27 ноября ожидается ухудшение погодных условий.

По данным Укргидрометцентра, в результате влияния активного циклона днем 26 ноября и в течение суток 27 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается ухудшение погодных условий: снег и мокрый снег, местами сильный снег(прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед, 27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с. Как предупреждают спасатели, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на автодорогах в названных областях.

Напомним, ранее сообщалось, что зима в Украине будет аномально теплой – средняя температура в этот период ожидается на два градуса выше нормы, а в декабре и январе в основном ожидается плюсовая температура. Наш прогноз на месяц – аномалия температуры, отклонение от нормы. Зима будет теплой. Средняя за месяц температура в декабре может быть на 1-2 градуса выше, чем она была в начале этого века. Она будет плюсовая на территории Украины. Это где-то от +3-4 в Сумской и Черниговской областях до +6-7 градусов на юге Украины и Закарпатье.