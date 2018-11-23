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До 15 сантиметров: какие области засыплет снегом в начале недели

До 15 сантиметров: какие области засыплет снегом в начале недели
16:16 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф

Новости Украины: В ГСЧС сообщили, что в понедельник, 26 ноября, из-за влияния активного циклона в ряде областей ожидается прирост снежного покрова до 15 сантиметров.

В Украине в результате влияния активного циклона 26 ноября и в течение суток 27 ноября ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на данные синоптиков.

"По данным Укргидрометцентра, в результате влияния активного циклона днем 26 ноября и в течение суток 27 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается ухудшение погодных условий: снег и мокрый снег, местами сильный снег(прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед, 27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Как предупреждают спасатели, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на автодорогах в названных областях.

Как сообщалось ранее, на выходных, 24 и 25 ноября, в Украину придет антициклон Constantin. Уже начиная с воскресенья в Украину придут обильные снегопады, которые к юго-востоку страны будут чередоваться с дождями. 

Напомним, ранее сообщалось, что зима в Украине будет аномально теплой – средняя температура в этот период ожидается на два градуса выше нормы, а в декабре и январе в основном ожидается плюсовая температура. Наш прогноз на месяц – аномалия температуры, отклонение от нормы. Зима будет теплой. Средняя за месяц температура в декабре может быть на 1-2 градуса выше, чем она была в начале этого века. Она будет плюсовая на территории Украины. Это где-то от +3-4 в Сумской и Черниговской областях до +6-7 градусов на юге Украины и Закарпатье.

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Все по теме:

Снегопады, ГСЧС, 26 ноября, Влияние активного циклона, Ряд областей Украины.
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