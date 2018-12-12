Украину заметает снегом: что происходит на дорогах

Новости Украины: В Украине 12-13 декабря синоптики прогнозируют осложнение погодных условий, водителей призывают быть осторожными и следить за ситуацией на дорогах.

В среду, 12 декабря, погода в Украине ухудшится: ожидаются метели, снегопады и сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение. По данным "Укравтодора", помимо Киева снег идет в Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Киевской, Сумской, Черниговской областях.

Состояние покрытия на трассах в большинстве областей заснеженное, на отдельных участках - снежные заносы. Планируется ограничить въезд большегрузного транспорта в Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Николаев, Одессу и Херсон.

Северные и центральные регионы

Сложные погодные условия наблюдаются в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Сумской и Днепропетровской областях, где выпадает снег с дождем при температуре воздуха от -2 до + 2 ° С. Наблюдается образование снежного покрова на почве толщиной от 4 до 12 см снега.

Восточные регионы

В Луганской и Донецкой областях наблюдаются сложные погодные условия. Состояние покрытия на трассах заснеженное, на отдельных участках - снежные заносы.

Южные регионы

Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в Одесской, Николаевской, Херсонской областях сухое. На перевальных участках дорог мокрое. В зоне действия циклона мокрое, местами заснеженное.

Западные регионы

В западных областях проезд на автотрассах полностью обеспечен. В регионах не наблюдается осадков. Покрытие сухое.

С целью обеспечения безопасного проезда по дорогам государственного значения дорожными предприятиями выполняются работы по обработке проезжей части противогололедными материалами и расчистка покрытия дорог от снега.

Киев

Спецтехника "Киевавтодора" с 05:00 утра расположена на исходных позициях, а на мостах, путепроводах, спусках и подъемах проведена обработка противогололедными материалами. Об этом сообщается на сайте КГГА.

С 6:15 продолжается обработка дорог и улиц столицы посыпочными материалами для недопущения образования гололеда и обеспечения безопасного движения транспорта.

Малогабаритная спецтехника и бригады с ручной уборки обрабатывают тротуары, подходы к наземным и подземных пешеходных переходов и остановки общественного транспорта, которые находятся на содержании предприятий корпорации.

В ночное время суток периодически возникали незначительные осложнения в движении большегрузного транспорта на опасных участках дорог (спуски, подъемы) в Херсонской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях, которые локализовались совместными действиями дорожных организаций, территориальных управлений ГСЧС и Национальной полиции.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 274 единицы техники и 428 рабочих, в дежурном режиме - 1216 единиц техники и 1642 рабочих.

Напомним, в ближайшие дни погода в Украине существенно ухудшится, ожидаются сильные снегопады и дожди. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды на 12 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 13 декабря, фото: meteo.gov.uа

Как отмечается, по данным Укргидрометцентра, 12-13 декабря ожидается осложнение погодных условий. В частности, 12 декабря в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях прогнозируют сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, прирост снежного покрова 12-20 см;

Ночью 12 декабря в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях сильные осадки преимущественно в виде дождя.

13 декабря в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатья и Закарпатья, ночью ожидается умеренный, днем небольшой снег. На дорогах страны гололедица. В Киеве и Киевской области утром 12 декабря туман, видимость 200-500 м.