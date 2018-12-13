Андреев день: история, обряды и традиции

Новости Украины: Народно-христианский праздник Андреев день отмечается 13 декабря (30 ноября по старому стилю) каждого года.

В этот день верующие православной церкви чтут память святого Андрея Первозванного, который является родным братом апостола Петра. Свое прозвище он получил за то, что первым пошел вслед за Иисусом Христом.

В ночь на 13 декабря является временем девичьего гадания — считалось, что девушкам и юношам в ночь на Андрея являются образы их суженых. В этот день слушали воду и делали вывод о погоде на всю зиму.

История

Андрей родился в Вифсаиде. В Новом Завете этот город вспоминается как поселение в Израиле, которое раскинулось на берегу Тивериадского озера. До современных дней от этой территории дошли только воспоминания в виде руин.

Отец Андрея работал рыбаком. Парень вместе со своими братьями активно ему помогал в этом ремесле. В свободное время он интересовался Божьим промыслом и проводил много времени в молитве.

Однажды Андрей узнал, что на реку Иордан пришел новый пророк, который рассказывает о Мессии. Парень, недолго думая, сразу пошел к реке, чтобы собственными глазами увидеть святого. Новым пророком оказался Иоанн Креститель. Среди всех любопытных он заприметил Андрея. Позже он стал одним из его самых близких учеников.

Спустя некоторое время слова пророка осуществились, и на землю израильскую пришел Иисус Христос. Впервые Андрей увидел Мессию на Генисаретском озере, когда вместе со своим братом Симоном ловил рыбу. Иисус остановился рядом с ними и позвал их за собой. Божий Сын сказал, что научит мужчин быть ловцом людей. Без лишних раздумий Симон и Андрей оставили рыболовлю и последовали за Христом.

"Первозванный", которым нарекли святого, происходит от двух слов: "первый" и "званный". Это значит, что он был среди первых, кого Христос позвал за собой. Так Андрей стал одним из двенадцати апостолов Сына Божьего. Он был свидетелем служений Спасителя, его казни и воскресения из мертвых.

После этого святой вернулся в Иерусалим, где на него снизошел Святой Дух. Именно там он получил свой дар пророчеств и исцелений и пошел доносить слово Божье людям.

С давних времен Андрея Первозванного считают покровителем моряков и рыбаков.

Традиции и обряды на Андреев день

Главные традиции 13 декабря — гадания на суженого, молитвы о работящем муже, запрет на занятие ткацкими делами.

— Ночь на Андрея Первозванного звалась "Андреевой ночью". Магические обряды этой ночи были своего рода репетицией перед большими святочными гаданиями. На Руси считалось, что во сне молодым и несемейным парням и девушкам может явиться образ будущего супруга. Существовал обычай, по которому парни до восхода солнца наливали в глиняную миску колодезной воды, выходили на крыльцо, наклонялись к воде и старались в ее шуме расслышать имя предназначенной небесами им в жены женщины.

— Девушки, желающие узнать свою судьбу, накануне вечером соблюдали пост — но так, чтобы никто из родных этого не заметил. За вечерней трапезой юные крестьянки отламывали кусок от своего ломтя хлеба, а перед сном клали его под подушку, приговаривая: "Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать". Также в этот день можно было сорвать ветку фруктового дерева — как правило, яблони — и поставить ее в воду. Если на Рождество ветка зеленела, это означало, что в наступившем году девушка выйдет замуж.

— Знахари и целители считали день Андрея Первозванного своим праздником. Для своих лечебных целей в этот день они использовали траву веронику — "обережную андрееву траву, терпкую да горькую". Ее свивали в венок и надевали на голову тем, кто мучился плохими мыслями, так как она оберегала от "лукавого". Несколько травинок прятали под подушки детям, которым снились кошмары. После этого детский сон должен был стать спокойным и оздоравливающим.

— В день Андрея проводился обряд "наслушивания воды". Особенно чтился этот обычай стариками. Поутру они шли на ближайший водоем и там рубили прорубь. Прежде чем зачерпнуть воды, люди опускались на колени к краю проруби, прижимались ухом ко льду и слушали. Считалось, что если вода была шумной, то стоило ждать сильных метелей и стужи. А если была тихой, то и зима обещала быть тихой и хорошей. Затем из проруби черпали воду и приносили домой.

Если вода была шумной, то ее сразу не наливали в домашнюю посуду. Воду успокаивали, чтобы с ней в дом не пришел шум. Для этого над водой читался следующий заговор: "Шум-шумок, ты почто спохватился? Коль на радость — стучи, коль на горе — смолкни. У сохи, корчи, гнести, не созывай к моей печи". После воду использовали для приготовления пищи. В народе верили, что еда, приготовленная на такой воде, снимет все беды, горести и болезни со всех, кто ее отведал.

— По традиции в этот день девушки пекут калиту (корж круглой формы с дырочкой внутри) – символ солнца и счастливого брака.

Приметы и поговорки на Андреев день

Если 13 декабря пойдет снег и не растает, то будет лежать еще 110 дней.

Если на Андрея не выпадет снег, зима будет теплой.

Если в этот день морозно, но ясно, то быть добру и хорошему урожаю.

Если в Андреев день огонь в печи горит красным пламенем, то скоро начнется стужа, а если белым – оттепель.

Перед тем, как набрать из проруби воды, ее слушали. Если слышался шум, то быть метели, а если стояла тишина, то зима будет спокойной.

Родившиеся 13 декабря находятся под сильной защитой. Из любой ситуации они выходят с достоинством.

На Андрея Первозванного ходят ночью к рекам и озёрам подслушивать воду: тихая вода — к хорошей ровной зиме; шумная — к стужам, бурям и метелям.

Багряная заря с Парамонова дня на Андреев — будут сильные ветра.

На Андрея снится девицам надежда.

Я, святой Андрей, конопельки сею, дай же Боже знать, с кем свадьбу играть.

Со св. Андрея у баб работа — пряжа.

Андреев день открывает цикл зимних торжеств. Он наполнен волшебством и магией. В этот празник можно узнать свою судьбу.

Что нельзя делать на Андреев день

Андреев день в народном славянском календаре – это период, с которого начинается зимний праздничный цикл, за ним идут Новый год и Рождество. А у католиков день святого Андрея считается началом Рождественского поста. Отвечая на вопрос, что нельзя делать на Андреев день, сообщаем, что с Андреева дня до самого Нового года или Крещения нельзя было заниматься прядением и ткачеством, чтобы не накликать беду. Также легенды говорят, что в том доме, где с особым трепетом отмечали Андреев день, ожидается хороший и плодородный урожай.

Также День Святого Андрея Первозванного сопровождается вопросами о том, в чем помогает Андрей Первозванный, как выглядит икона апостола Андрея, и как молиться. Известно, что Святой апостол Андрей Первозванный – покровитель профессий, связанных с морем. Ему молятся о защите тех, кто выходит в плавание. Святой также покровительствует переводчикам и учителям иностранного языка. Родители дочерей и девушки на Андрей Первозванный праздник просят Святого Андрея Первозванного об удачном замужестве. В целом на Андрей Первозванный день памяти молятся о следующем: