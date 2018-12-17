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В Швейцарии пассажирский автобус попал в аварию, есть погибший

В Швейцарии пассажирский автобус попал в аварию, есть погибший
07:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира: Автобус, следовавший из Генуи в Дюссельдорф, занесло на заснеженной дороге, и он врезался в стену, в результате чего один человек погиб и еще 45 травмированы.

В Швейцарии в результате аварии автобуса на автобане вблизи Цюриха один человек погиб и еще 45 человека получили травмы. Как сообщает Deutsche Welle, автобус, следовавший из итальянской Генуи в немецкий Дюссельдорф, занесло на заснеженной дороге, и он врезался в стену.

В автобусе находились 50 человек в возрасте от 16 до 77 лет, в том числе 10 россиян, пять немцев, 17 итальянцев, пять нигерийцев, четыре колумбийца, два албанца и еще по одному человеку из Швейцарии, Румынии, Иордании, Ганы, Бенина и Боснии и Герцеговины. Национальная принадлежность еще одного человека пока не выяснена. Оба водителя из Италии, получили тяжелые травмы,один из них находится в тяжелом состоянии. Погибла 37-летняя пассажирка из Италии.

23 человека находятся в больнице, 22 получили легкие ранения, четверо не пострадали. Авария произошла около 4.15 утра. На момент аварии автострада была покрыта снегом и льдом. В связи с аварией полиция полностью перекрыла движение по трассе. Следователи устанавливают обстоятельства ДТП.

Отмечается, что автобус с итальянскими номерными знаками совершал рейс из Генуи в Дюссельдорф, он принадлежит фирме-субподрядчику немецкой транспортной компании Flixbus. По данным посольства РФ в Швейцарии, в аварии пострадали десять российских граждан. О пострадавших украинцах не сообщается.

Напомним, 13 декабря в Турции произошла железнодорожная катастрофа: скоростной поезд с пассажирами, следовавший по маршруту Анкара - Конья, на огромной скорости сошел с рельсов. Погибли погибли девять человек, пострадали 48 пассажиров. 

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ДТП, Авария, Швейцария, Дюссельдорф, Генуя.
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