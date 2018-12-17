Франция вводит налог для так называемых GAFA

Правительство Франции с 1 января 2019 года вводит специальный налог на деятельность компаний, которые относятся к мировым техническим гигантам, так называемых GAFA. Об этом заявил в понедельник министр финансов Брюно Ле Мэр.

"Налог будет введен с 1 января. По оценкам, в 2019 году он обеспечит приток на уровне 500 млн евро", - заявил министр.

В общем, вопрос налога для технических гигантов обсуждается на уровне всего Евросоюза, но страны-члены пока не достигли консенсуса.

Группа технических гигантов GAFA включает такие американские компании, как Google, Apple, Facebook и Amazon.

Как известно, идя на уступки движения так называемых "желтых жилетов", французское правительство инициирует мероприятия в социально-экономической сфере, которые потребуют многомиллиардных бюджетных расходов в 2019 году. Следовательно, поиск дополнительных поступлений, но не за счет уязвимых слоев населения, в настоящее время является одной из главных задач руководства Франции.