Призывы к полицейским забастовкам во Франции: Глава МВД проведет переговоры

Новости мира: Глава МВД Франции проведет встречу с полицейскими профсоюзами на фоне их призывов к протестам.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер планирует с 18 декабря провести встречи с представителями полицейских профсоюзов на фоне их призывов к протестам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог главы МВД Франции в Twitter.

"С вечера завтрашнего дня я проведу встречи с государственным секретарем при МВД Франции Лораном Нуньесом и представителями профсоюзов полиции. Именно в духе диалога и взаимного доверия мы предоставим четкие ответы нашим силам безопасности, в чьей преданности я не сомневаюсь", — написал он.

Ранее профсоюз UNSA призвала полицейских выполнять только необходимый минимум обязанностей с 18 декабря до тех пор, пока его представителей не примет президент Франции Эмманюэль Макрон. В свою очередь Национальный союз полиции призвал блокировать комиссариаты в стране с 19 декабря.

Сотрудники правоохранительных органов недовольны планами по сокращению финансирования полиции в 2019 году. Они также требуют оплачивать дополнительные часы работы и выделить деньги на модернизацию недвижимости и оборудования.