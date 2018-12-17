Французские полицейские угрожают забастовкой

Новости мира: Французский полицейский профсоюз призывает правоохранителей замедлить работу в знак протеста против сокращения бюджета национальной полиции.

Профсоюз французской полиции призвал правительство обеспечить полноценное финансирование правоохранительных органов и призвал полицейских замедлить работу в знак протеста против запланированного сокращения полицейского бюджета. Об этом сообщает Associated Press

"Профсоюз полиции в понедельник заявил, что французские законодатели на этой неделе собираются уменьшить ее бюджет на 62 миллиона евро, а это, в свою очередь, приведет к ухудшению рабочих условий. Поэтому профсоюз призвал полицейских в эту среду остаться внутри своих участков и реагировать только на экстренные вызовы", - говорится в сообщении.

Также в полицейском профсоюзе Франции отметили, что в случае принятия парламентом страны сокращенного бюджета для правоохранителей на 2019 год ею "будут организовываться дальнейшие действия в ответ".

Как сообщалось ранее, Около 66 тыс. человек приняли участие в субботу в акциях протеста "желтых жилетов" во Франции, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные МВД.