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На Генеральной Ассамблее ООН утвердили пакт о беженцах

На Генеральной Ассамблее ООН утвердили пакт о беженцах
09:16 Сегодня Телеграф

Новости мира: Вчера, 17 декабря, утвердили пакт о беженцах на Генеральной Ассамблее ООН, который поддержала 181 страна-член Альянса.

В Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН 17 декабря утвердили пакт о беженцах. Об этом сообщает АР.

"Генеральная Ассамблея ООН в понедельник подавляющим большинством голосов утвердила необязательный пакт, который обеспечивает более надежную поддержку странам, в которых проживает более 25 миллионов беженцев по всему миру", - говорится в публикации.

Пакт поддержала 181 страна из 193 членов Альянса. Венгрия и США выступили против, Эритрея, Доминиканская республика и Ливия – воздержались.

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Напоминаем, что целью Глобального договора о беженцах является помощь странам с низким ВВП, которые принимают большое число мигрантов. Страны, подписавшие документ, будут предоставлять им финансовую и другие виды помощи. Также документ предусматривает упрощение доступа беженцев к рынку труда, системе образования и здравоохранения.

Отмечается, что документ не является обязательным к исполнению.

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ООН, Нью-Йорк, Генеральная ассамблея ООН, Пакт о беженцах.
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