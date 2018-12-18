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Экологи считают недостаточными усилия Франции по борьбе с изменением климата

Экологи считают недостаточными усилия Франции по борьбе с изменением климата
12:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Группа организаций, связанных с экологией, подала иск против Франции.

Группа неправительственных организаций, в том числе Greenpeace и Oxfam, подала иск против французского государства, обвиняя его в недостаточных усилиях по борьбе с изменением климата. Об этом сообщает AFP.

"Провал государства в борьбе с изменением климата отражает неуважение к его обязательствам по охране окружающей среды, здоровья и безопасности населения", – говорится в совместном заявлении НПО.

У французского правительства будет два месяца, чтобы ответить на судебный иск.

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"Мы требуем возмещения убытков и просим государство действовать немедленно на всех уровнях", – заявила активистка Greenpeace Лора Моннье.

Ранее аналогичные действия были сделаны фермерами в Германии, а правительство Нидерландов проиграло в деле по обвинениям, выдвинутым группой по защите прав человека по сокращению выбросов парниковых газов.

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Все по теме:

Франция, Экология, Климат, Greenpeace, Oxfam.
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