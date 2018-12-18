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ПАСЕ призывает европейские страны не возводить стены от мигрантов

ПАСЕ призывает европейские страны не возводить стены от мигрантов
17:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В частности, в 2018 году более 100 тыс. мигрантов пытались попасть в Евросоюз через Средиземное море.

В Парламентской ассамблее Совета Европы призывают страны-члены не создавать новые препятствия для мигрантов и беженцев.

Об этом говорится в заявлении комитета ПАСЕ по вопросам миграции, беженцев и перемещенных лиц, обнародованном по случаю Международного дня мигрантов, который отмечается 18 декабря.

"Тридцать лет назад Европа была разделена на протяжении нескольких десятилетий "железным занавесом". Строительство новых стен в Европе против мигрантов и беженцев – это не выход с точки зрения практического и морального принятия", - подчеркнули в ПАСЕ.

Как отмечается, несмотря на то, что сегодня в Европе удалось в значительной степени снизить миграционные потоки после их пика в 2015 и 2016 годах, проблема остается насущной для всех европейских государств.

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Из более 100 тыс. мигрантов более 2 тыс. человек погибли, пересекая море на лодках. Кроме этого, 3,5 млн беженцев из Сирии находятся на территории Турции. Более 1,5 млн беженцев приняла Германия.

В то же время сотни тысяч мигрантов без регистрации находятся на территории Боснии и Герцеговины, Греции, Италии, Испании, а также в других странах Совета Европы. Как отмечается, все эти мигранты и беженцы нуждаются в гуманитарной помощи и соблюдении своих прав.

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Мигранты, ПАСЕ, ЕС, Европейский союз, Евросоюз, Европейские страны, Парламентская Ассамблея Совета Европы, Стены от мигрантов, Европейские государтсва.
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