Во Франции предложили выдать премии полицейским, работающим во время протестов

Новости мира: Во Франции хотят премировать полицейских, работающих на протестах "желтых жилетов".

Правительство Франции предложило выдать премию в размере 300 евро полицейским, которые принимают участие в сдерживании протестов "желтых жилетов".

Об этом сообщает Associated Press.

"Пытаясь успокоить полицейский профсоюз, который требует улучшения условий работы, французское правительство в этот вторник предложило заплатить всем полицейским, участвующим в сдерживании агрессивных протестов "желтых жилетов", премию в сумме 300 евро", - говорится в сообщении.

Согласно правительственному плану, эту премию должны получить 111 тысяч полицейских и военных.

Эта идея возникла на следующий день после того, как французский полицейский профсоюз призвал своих членов замедлить работу в знак протеста против плана властей сократить бюджет Министерства внутренних дел на следующий год.

Как известно, массовые и агрессивные протесты "желтых жилетов" начались во Франции еще в середине ноября после объявления властью намерения поднять цены на горючее. Несмотря на то, что правительство пошло на уступки протестующим, их требования расширились, а сами беспорядки продолжаются.