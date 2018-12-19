Премьер Бельгии уходит в отставку

Новости мира: Премьер Бельгии объявил о намерении подать в отставку.

Подвергнутый мощной критике оппозиции в федеральном парламенте премьер-министр Бельгии Шарль Мишель сообщил, что подаст королю бельгийцев Филиппу прошение об отставке, объявил телеканал RTBF.

"Я констатировал, что мой призыв не убедил. Я понял, что он не был услышан. Следовательно, я должен уважать и принять к сведению эту ситуацию. Я принял решение представить мою отставку и намерен немедленно отправиться к королю", - заявил глава бельгийского правительства вечером во вторник в парламенте.

Такое заявление Ш.Мишель сделал несколько минут спустя после того, как фламандские и франкоязычные социалисты, к которым присоединились "зеленые", внесли предложение о вотуме доверия правительству. Тем самым они не оставили премьеру никаких шансов, так как ранее самый мощный союзник либерального "Реформаторского движения" Ш.Мишеля националистический "Новый фламандский альянс" вышел из правящей коалиции из-за подписания премьер-министром миграционного пакта ООН.

Оппозиция на заседании, которое RTBF передавал в прямом эфире, встретила заявление Ш.Мишеля бурными аплодисментами.

Выступая в парламенте во второй половине дня во вторник, премьер-министр, чье правительство 9 декабря оказалось в политическом кризисе после ухода "Нового фламандского альянса", призвал депутатов учредить "коалицию доброй воли", чтобы продолжить работу кабинета до парламентских выборов 26 мая 2019 года. Ш.Мишель предложил свою "дорожную карту": повышение покупательной способности, усиление безопасности и борьба против климатических изменений.

Оппозиция сочла эти предложения слишком расплывчатыми. Социалисты намеревались объявить голосование по доверию кабинету Ш.Мишеля, предоставив ему 48 часов для уточнения своих предложений. Но они не успели это сделать. После возобновления заседания, на котором звучала сокрушительная критика правительства, премьер-министр попросил слова и объявил, что он направится к королю для просьбы об отставке правительства.

Как предсказывают комментаторы бельгийских СМИ, король Филипп может "придержать" отставку, дав возможность "правительству, исполняющему обязанности" доработать до выборов.

Ведущий RTBF, назвавший Бельгию "землей сюрреализма", напомнил, что подобная ситуация с "неофициальным правительством" не является новостью для королевства, и такая ситуация уже складывалась в ее современной политической истории.

9 декабря вечером вскоре после начала экстренного заседания совета министров федерального правительства Бельгии по вопросу участия страны в глобальном пакте ООН по миграции зал покинули члены кабинета от "Нового фламандского альянса".

На совещании премьер-министр Ш.Мишель подтвердил, что улетит 10 декабря в Марракеш, чтобы "от имени правительства сдержать слово, данное Бельгией".

В связи с его решением отправиться на конференцию по глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, которая проходила в Марракеше 10-11 декабря, члены кабинета от крупнейшей парламентской партии - "Нового фламандского альянса" пригрозили покинуть правящую коалицию.

Председатель "Нового фламандского альянса" Барт де Вевер заявил, что, если Ш.Мишель отправится в Марракеш, "он де-факто поставит нас вне правительства", и отметил, что в стране не было политического консенсуса по вопросу участия Бельгии в пакте ООН.

В дальнейшем члены кабинета от этой партии - министры и государственные секретари - объявили о своей отставке из коалиционного правительства.

RTBF показал в прямом эфире, как автомобиль премьер-министра покидает королевскую резиденцию. По прогнозу телеканала, Ш.Мишель во вторник не будет делать никаких заявлений. О результате встречи с королем пока не сообщается.