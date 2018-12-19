Скачать
Среда, 19.12.2018
Совет директоров МВФ одобрил программу помощи stand-by для Украины
Совет директоров МВФ одобрил программу помощи stand-by для Украины
Помпео и Епифаний провели телефонный разговор
Помпео и Епифаний провели телефонный разговор
Тренер сборной Аргентины на ЧМ-2018 стал тренером Сантоса
Тренер сборной Аргентины на ЧМ-2018 стал тренером Сантоса
Главную елку страны зажгут 19 декабря: В КГГА рассказали о плане мероприятий
Главную елку страны зажгут 19 декабря: В КГГА рассказали о плане мероприятий

Правительство Мэй не намерено проводить голосование по вариантам Brexit

Правительство Мэй не намерено проводить голосование по вариантам Brexit
04:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Кабмин Мэй не планирует вносить в парламент альтернативные варианты Brexit.

Глава британского правительства Тереза Мэй не планирует выносить на рассмотрение парламента альтернативные проекты решения вопроса Brexit.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление главы британского правительства.

"Британское правительство не планирует проводить консультативное голосование в парламенте, чтобы проверить поддержку различных вариантов Brexit", -заявила премьер-министр Тереза Мэй.

Поскольку законодательное собрание на сегодня не готово поддержать проект соглашения, согласованный с Брюсселем, несколько министров ранее заявили, что они могут направить в парламент на рассмотрение несколько вариантов Brexit, чтобы увидеть, поддерживает ли большинство любой из них.

Как сообщалось, голосование относительно соглашения о выходе страны из Европейского Союза состоится в третью неделю января, то есть после 14 января 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Великобритания, Тереза Мэй, Brexit.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
02 День зимнего солнцестояния 2018: что нужно знать о природном явлении
03 "Подарок Святого Николая": Президент присоединился к акции для участников АТО
04 Отопление для херсонцев подорожает на 25%
05 Зарплата преподавателей вузов вырастет на 20%
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Единая Православная церковь Украины: будут ли переносить празднование Рождества
Будут ли переносить празднование Рождества в Украине
Премьер Бельгии уходит в отставку
Премьер Бельгии уходит в отставку
Ледниковый период: На День святого Николая в Украине сильно похолодает
На День святого Николая в Украине сильно похолодает
День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь