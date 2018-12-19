Правительство Мэй не намерено проводить голосование по вариантам Brexit

Новости мира: Кабмин Мэй не планирует вносить в парламент альтернативные варианты Brexit.

Глава британского правительства Тереза Мэй не планирует выносить на рассмотрение парламента альтернативные проекты решения вопроса Brexit.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление главы британского правительства.

"Британское правительство не планирует проводить консультативное голосование в парламенте, чтобы проверить поддержку различных вариантов Brexit", -заявила премьер-министр Тереза Мэй.

Поскольку законодательное собрание на сегодня не готово поддержать проект соглашения, согласованный с Брюсселем, несколько министров ранее заявили, что они могут направить в парламент на рассмотрение несколько вариантов Brexit, чтобы увидеть, поддерживает ли большинство любой из них.

Как сообщалось, голосование относительно соглашения о выходе страны из Европейского Союза состоится в третью неделю января, то есть после 14 января 2019 года.