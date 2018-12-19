В Брюсселе открылась выставка работ политзаключенного Кремля

Новости мира: Во вторник, 18 декабря, в Брюсселе состоялось открытие выставки политзаключенного Кремля журналиста Романа Сущенко.

Открытие выставки робот Романа Сущенко в Брюсселе является одним из общественных мероприятий в поддержку украинских политзаключенных. Главной целью которой есть освобождение всех украинских заложников.

На выставке представлены увеличенные фотокопии художественных произведений политзаключенного Кремля, которые он выполнил в московской тюрьме "Лефортово" в течение 2016-2018 годов во время "следствия" по изначально сфабрикованному спецслужбами РФ делу.

"Сейчас вы можете видеть картины, которые Роман Сущенко выполнил в тюрьме. Его запрос о кистях и красках был отклонен тюремной администрацией, и он использовал шариковую ручку, карандаш и луковый сок. Это история о том, как даже под критическими угрозами и психологическим давлением человек может оставаться человеком. Эти картины являются лучшей иллюстрацией того, как человеческая душа остается свободной, несмотря на любое давление, пытки или унижения ", - говорится в аннотации к выставке.

На презентацию картин Романа Сущенко пришли журналисты бельгийских и международных изданий, представители дипломатического корпуса и творческой интеллигенции, депутаты Европарламента, представители украинских общин в Бельгии и тому подобное.

Акцент выставки на том, что Сущенко является одним из более чем 70-ти политических заключенных, находящихся в российской неволе за то, что они украинцы, имеют активную гражданскую позицию и активно противостоят российской агрессии против Украины.

Как сообщалось, Роман Сущенко по сфабрикованному против него делу был обвинен в шпионаже и 4 июля 2018 приговорен московским судом к 12 годам заключения. Он никогда не признавал и не признал выдвинутые против него обвинения.