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Еще в одном городе появились украиноязычные билетоматы

Еще в одном городе появились украиноязычные билетоматы
12:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Мобильные билетные автоматы, установленные в общественном транспорте Лодзи, теперь доступны для пассажиров на четырех языках: польском, английском, немецком и украинском.

В общественном транспорте города Лодзь (центр Польши) в мобильных терминалах теперь можно купить билеты, используя украинский язык.

Стало известно, что с января по 30 ноября 2018 года в польском городе Лодзи 10,6 тысяч иностранцев подали заявки на получение пластиковых карт для проездных на определенный период.

"Можно предположить, что около 75-80% из них - это обращения граждан Украины. Поэтому мы решили ввести украинский язык в устройствах для продажи билетов", - добавила Агнешка Магнушевская.

Таким образом украинский язык станет доступным почти во всех лодзинских мобильных билетных автоматах, а кроме этого в стационарных устройствах для продажи билетов на общественный транспорт.

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"На выходных мы протестировали в 50 автоматах, а со вторника, 18 декабря, украинский язык появится в 737 мобильных устройствах, установленных в транспортных средствах. Не будет его только в билетных автоматах старого типа, которые установлены в некоторых автобусах Solaris", - отметила пресс-секретарь Городской транспортной компании в Лодзи Агнешка Магнушевская.

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Украинский язык, Лодзи, Билетоматы, Украиноязычные билетоматы, Мобильные билетные автоматы, Билетные автоматы.
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