Новости Украины: Из Украины в Польшу будет курсировать новый поезд № 90/89.

Первый рейс совершит новый поезд № 90/89 Львов - Перемышль уже на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"С 20 декабря этого года Укрзализныця запускает новый поезд № 90/89 Львов - Перемышль. Поезд будет курсировать круглый год в дни повышенного пассажиропотока и начнет перевозить пассажиров уже во время нынешних праздничных перевозок - с 20 декабря по 7 января, согласно графику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый поезд №89 будет отправляться из Перемышля в 10:15 и прибывать во Львов в 13:45. Из Львова поезд будет отправляться в 16:00 и прибывать в Перемышль в 17:46. Время следования поезда составит около 2,5 часа.

Новый поезд будет состоять из 6 купейных вагонов с местами для сидения 2-го класса. Стоимость проезда будет составлять приблизительно 253 грн.

На сайте Укрзализныци можно будет узнать о датах курсирования поезда и графике движения, а билеты приобрести в железнодорожных кассах.