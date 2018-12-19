Скачать
Среда, 19.12.2018
Турчинов: Украина снова направит корабли в Керченскую протоку
Турчинов: Украина снова направит корабли в Керченскую протоку
Утвержден временный порядок растаможки &quot;евроблях&quot;
Утвержден временный порядок растаможки "евроблях"
Цыганков - лучший футболист чемпионата Украины в декабре
Цыганков - лучший футболист чемпионата Украины в декабре
Во время реставрации кафедрального собора в Армении нашли древнюю фреску
Во время реставрации кафедрального собора в Армении нашли древнюю фреску

В Германии приняли миграциронный закон

В Германии приняли миграциронный закон
15:16 Сегодня Телеграф

Новости мира: Сегодня в ФРГ приняли миграционный закон, дискуссия о котором велась в стране почти 30 лет.

На одном из заседаний Федерального правительства ФРГ в среду приняли миграционный закон, который позволяет квалифицированным жителям трех стран работать в стране. Дискуссия о подобном законе велась в стране почти 30 лет.

"Мы знаем, что немецкая экономика требует специалистов из третьих стран ... Это очень современное законодательство, которое также создает хорошие условия, чтобы положить конец нелегальной миграции", - отметил после заседания министр внутренних дел Хорст Зеехофер.

В Германии приняли миграциронный закон

Министр экономики Петер Альтмайер считает, что такой закон повысит показатели экономического роста в пределах одного процента, конкурентоспособность Германии и повысит приток инвестиций.

Напоминается, что власти Германии не желают повторить"первые ошибки" 1960-79 годов, так как в тот период в государство настигла волна работников, непрофессиональных  и не знающих немецкий язык.

Таким образом, после того, как закон приняли в Бундестаге и он вступил в силу,  приезжие должны будут соответствовать четким критериям, среди которых соответствующая квалификация, достаточное знание немецкого, способность покрыть расходы на свое пребывание и социальное страхование в ФРГ.

В Германии нашли 500-киллограмовую бомбу: оцеплен район Эссена

Во втором акте приняли решение о возможности трудоустройства беженцев, которым отказали в предоставлении убежища, но по разным причинам не могут немедленно депортировать из страны. Речь идет об около 120 тысячах человек. Но, при этом, если они соответствуют вышеуказанным критериям, успешно интегрируются, их дети посещают школу, то им будет предоставлена возможность получить работу на 30 месяцев и открывается возможность остаться и на более длительный срок.

"Наша задача - не выслать не тех людей", - заявил министр труда Хубертурс Хайл.

После введения нового закона, Германия станет в классической миграционной страной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мигранты, Германия, ФРГ, Хорст Зеехофер, Петер Альтмайер, Миграционный закон.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
02 День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки
03 В декабре украинцам выплатят сразу две пенсии
04 Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
Мороз и солнце: погода на День святого Николая
Стало известно, когда и при каких условиях Украина получит второй транш ЕС
Стало известно, когда Украина получит второй транш ЕС
В декабре украинцам выплатят сразу две пенсии
В декабре украинцам выплатят сразу две пенсии
Поздравления с Днем Святого Николая 2018 в стихах, красивые открытки
Поздравления с Днем Святого Николая 2018 в стихах, красивые открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь