На одном из заседаний Федерального правительства ФРГ в среду приняли миграционный закон, который позволяет квалифицированным жителям трех стран работать в стране. Дискуссия о подобном законе велась в стране почти 30 лет.

"Мы знаем, что немецкая экономика требует специалистов из третьих стран ... Это очень современное законодательство, которое также создает хорошие условия, чтобы положить конец нелегальной миграции", - отметил после заседания министр внутренних дел Хорст Зеехофер.

В Германии приняли миграциронный закон

Министр экономики Петер Альтмайер считает, что такой закон повысит показатели экономического роста в пределах одного процента, конкурентоспособность Германии и повысит приток инвестиций.

Напоминается, что власти Германии не желают повторить"первые ошибки" 1960-79 годов, так как в тот период в государство настигла волна работников, непрофессиональных и не знающих немецкий язык.

Таким образом, после того, как закон приняли в Бундестаге и он вступил в силу, приезжие должны будут соответствовать четким критериям, среди которых соответствующая квалификация, достаточное знание немецкого, способность покрыть расходы на свое пребывание и социальное страхование в ФРГ.

Во втором акте приняли решение о возможности трудоустройства беженцев, которым отказали в предоставлении убежища, но по разным причинам не могут немедленно депортировать из страны. Речь идет об около 120 тысячах человек. Но, при этом, если они соответствуют вышеуказанным критериям, успешно интегрируются, их дети посещают школу, то им будет предоставлена возможность получить работу на 30 месяцев и открывается возможность остаться и на более длительный срок.

"Наша задача - не выслать не тех людей", - заявил министр труда Хубертурс Хайл.

После введения нового закона, Германия станет в классической миграционной страной.