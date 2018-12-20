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В Литве по подозрению в шпионаже задержали несколько человек

В Литве по подозрению в шпионаже задержали несколько человек
07:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира: Задержали подозреваемых в шпионаже в пользу РФ, которые пытались влиять на политические процессы в стране.

В Литве по подозрению в шпионаже в пользу России задержали нескольких человек. Эти лица выполняли задание российской разведки и пытались с помощью своих действий и контактов с внепарламентскими партиями влиять на политические процессы в стране.Об этом заявил генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис, передает Deutsche Welle.

Пашилис не уточнил количество шпионов, сообщив, однако, что среди задержанных - бывший глава Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис, который находится под стражей еще с октября нынешнего года.

Сообщается также, что за незаконное хранение оружия задержан бывший лидер одной из просоветских молодежных организаций - гражданин России Валерий Иванов. Власти сейчас проверяют его на принадлежность к шпионской сети.

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Генеральный комиссар полиции Литвы Линас Пярванас заявил, что деятельность задержанных представляла угрозу национальной безопасности страны. Если бы шпионская сеть не была раскрыта, то "Литве угрожала бы серьезная опасность", сказал он. В ходе обысков у подозреваемых было изъято большое количество носителей информации. В Литве шпионаж наказывается лишением свободы на срок от двух до десяти лет.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Великобритании заподозрило журналистов Российской Федерации в шпионаже после того, как они пытались проникнуть на одну из военных баз страны.

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РФ, Литва, Шпионаж, Эвалдас Пашилис, Альгирдас Палецкис.
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