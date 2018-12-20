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Задержки в аэропорту Лондона могут надолго растянуться

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Задержки в аэропорту Лондона могут надолго растянуться
14:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Лондонских аэропортах надержки полетов могут растянуться больше, чем на сутки.

Задержки полетов в лондонском аэропорту Гатвик могут растянуться более чем на сутки после приостановки рейсов из-за двух дронов, летающих на территории аэропорта. Об этом сообщает Reuters.

"Пассажиры, летящие в Лондон и из него, столкнутся со сбоями работы в Гатвике как минимум еще на 24 часа", - говорится в сообщении.

Главный операционный директор аэропорта Крис Вудруф не смог сказать, когда точно возобновятся полеты, и предупредил, что последствия от приостановки работы аэропорта могут продлиться более 24 часов.


Согласно отчетам полиции и аэропорта, на территории Гатвика обнаружено более одного беспилотника. Вудруф опознал один из беспилотников как "тяжелый промышленный", и отметил, что инцидент наверняка был подстроен намеренно.

Аэропорты Лондона временно остановлены из-за замеченных дронов

Согласно британскому законодательству, полеты беспилотников в пределах 1 км от границы аэропорта запрещены. Преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Как сообщал Укринформ, с раннего утра лондонский аэропорт Гатвик приостановил все полеты из-за сообщения о двух беспилотниках, которые летали на его территории.

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Великобритания, Аэропорт, Лондон, Задержка рейса, Крис Вудруф.
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