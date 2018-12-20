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Перевод рейсов в новый аэропорт Стамбула отложили до весны

Перевод рейсов в новый аэропорт Стамбула отложили до весны
20:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Перевод всех рейсов из аэропорта имени Ататюрка в новый стамбульский аэропорт откладывается до марта.

Перевод всех внутренних и международных рейсов из стамбульского аэропорта имени Ататюрка в новый аэропорт, расположенный на северо-западе города, переносится с января на март, сообщила германская газета Handelsblatt со ссылкой на источники в компании-операторе и в авиационной отрасли.

По их данным, решение об отсрочке полноценного запуска новой воздушной гавани было принято на заседании 17 декабря, в котором участвовали представители обоих аэропортов, министр транспорта Турции Джахит Туран и глава авиакомпании Turkish Airlines Илькер Айджы.

Азербайджанское издание Trend сообщило о переносе на март процесса демонтажа и вывоза оборудования из старого аэропорта Стамбула в новый. Решение связано с техническими вопросами, указывается на сайте со ссылкой на источник в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Ранее предполагалось, что переезд из аэропорта имени Ататюрка в новый будет проведен 29-30 декабря. Грандиозную логистическую операцию, в которой должны быть задействованы около 1,5 тыс. грузовиков, планировалось осуществить в течение 45 часов, сообщает Deutsche Welle. В полном объеме регулярное пассажирское и грузовое авиасообщение должно было начаться 1 января 2019 года.

По планам турецкого правительства, новый аэропорт, который называется Стамбул, должен стать одним из самых крупных авиаузлов в мире. На начальном этапе пассажиропоток должен составить около 90 млн человек в год, а в течение десяти лет увеличиться до 150 млн.

В Турции торжественно открылся крупнейший в мире Аэропорт Стамбула

Амбициозный проект, реализуемый по личной инициативе президента Реджепа Тайипа Эрдогана, неоднократно критиковали экологи, заявлявшие, что объект повлияет на маршруты миграции птиц между Азией и Европой. По официальным данным, опубликованным в феврале 2018 года, с начала работ из-за несчастных случаев и проблем со здоровьем погибли 27 строителей.

Новый стамбульский аэропорт построен в предельно сжатые сроки, всего за 4,5 года. Частные инвесторы вложили в строительство более 10 млрд евро. Аэропорт занимает площадь 76 квадратных километров, что втрое превышает размеры аэропорта имени Ататюрка или крупнейшего в Германии аэропорта во Франкфурте-на-Майне. У аэропорта Стамбул шесть взлетно-посадочных полос, в перспективе он сможет за сутки принимать и отправлять не менее 2 тыс. пассажирских и грузовых самолетов.

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Турция, Стамбул, Ататюрк, Аэропорт Стамбула.
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